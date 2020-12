Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - zawiadomienie ZAW-R i oświadczenie OSW-R

Zawiadomienie ZAW-R i oświadczenie OSW-R

16 grudnia 2020 r. został opublikowany projekt (z 30 listopada 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Rozporządzenie to zostanie wydane na podstawie nowego art. 28i pkt 1 i 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123), który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.





W tym rozporządzeniu zostaną określone wzory:

- zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (druk ZAW-R), oraz

- oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (druk OSW-R),

Wzory te będą stosowane do dochodów osiągniętych przez podatników CIT od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na podstawie rozdziału 6b ustawy CIT, zobowiązani będą od dnia 1 stycznia 2021 r. w terminie wskazanym w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT złożyć zawiadomienie, stosując wzór, który jest załącznikiem do projektowanego rozporządzenia.

Udziałowcy zaś i akcjonariusze spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem, będą w terminach wskazanych w art. 28s ust. 1 ustawy CIT składać - począwszy od 1 stycznia 2021 r. - oświadczenie podatnikom.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wydanie tego rozporządzenia i określenia wzorów nowych formularzy podatkowych stało się konieczne z uwagi na nowelizację ustawy o CIT (tj.ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U z 2020 r. poz. 2122), która wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Nowelizacja ta wprowadza m.in. nowe rozwiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (zwany potocznie "estoński CIT").

W jakich terminach trzeba będzie składać zawiadomienie ZAW-R i oświadczenie OSW-R?

Zawiadomienie ZAW-R

Na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o CIT, na podatników, którzy chcą wybrać opodatkowanie ryczałtem (zgodnie z nowym rozdziałem 6b ustawy o CIT), nałożony został obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem - zawiadomienia ZAW-R o wyborze opodatkowania ryczałtem .

Ponadto (na podstawie art. 9 ww. nowelizacji z 28 listopada 2020 r.) zawiadomienie to mają obowiązek złożyć także podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lub 6 oraz ust. 2 ustawy o CIT (tj. spółki podlegające restrukturyzacji), które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych - jeżeli złożą przedmiotowe zawiadomienie w 2021 roku.

Oświadczenie OSW-R

W myśl art. 28s ust. 1 ustawy o CIT w okresie stosowania opodatkowania ryczałtem, także wspólnicy zobowiązani zostali do składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.



Oświadczenie (na druku OSW-R) każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem. W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.



Spółka zobowiązana będzie do przekazania kopii otrzymanego oświadczenia na żądanie naczelnika urzędu skarbowego, przy czym żądanie dostarczenia przedmiotowej informacji będzie mógł wystosować urząd właściwy dla podatnika (spółki), jak i urząd właściwy dla udziałowca lub akcjonariusza.

Ponadto pomimo, że warunkiem wykluczającym skorzystanie z ryczałtu jest posiadanie przez udziałowca (akcjonariusza) praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, udziałowiec lub akcjonariusz może być z takimi podmiotami powiązany w sposób pośredni. Obowiązek informacyjny dotyczy powiązań w wysokości co najmniej 5%.

Z obowiązku informacyjnego wyłączone zostały te podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio, z którymi spółka będąca podatnikiem nie realizuje transakcji, również takich w których występuje podmiot pośredniczący nie mający wpływu na warunki transakcji i występujący dla celów optymalizacji podatkowej.

Wzory ZAW-R i OSW-R będą stosowane do dochodów osiągniętych przez podatników CIT od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na podstawie rozdziału 6b ustawy CIT, zobowiązani będą od dnia 1 stycznia 2021 r. w terminie wskazanym w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT złożyć zawiadomienie, stosując wzór, który jest załącznikiem do projektowanego rozporządzenia.



Udziałowcy zaś i akcjonariusze spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem, będą w terminach wskazanych w art. 28s ust. 1 ustawy CIT składać - począwszy od 1 stycznia 2021 r. - oświadczenie podatnikom.

Wzór deklaracji w oddzielnym rozporządzeniu

Wzór deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatników za poprzedni rok podatkowy oraz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu spółek kapitałowych określony zostanie w osobnym rozporządzeniu (podatnik obowiązany będzie złożyć deklarację do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego).

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r, poz. 2122), która wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. przewiduje m.in. nowe rozwiązanie, jakim jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT).



Z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego będą mogli skorzystać podatnicy będący:

- spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo

- spółką akcyjną,

których odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, jeżeli spełnią określone w ustawie warunki dotyczące m. in.: limitu łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym oraz poziomu zatrudnienia.

Warto zauważyć, że nie będą mogły skorzystać z tych rozwiązań inne spółki objęte CIT (czyli spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne).

Zasadniczym celem wprowadzenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest umożliwienie podatnikom zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysków ze spółki. Próg poniżej którego spółka będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie i zatrudnienie przynajmniej 3 osób. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) wynosić będzie

- 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika;

- 25% podstawy opodatkowania - w przypadku innych podatników.

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1, wynosiły co najmniej:

1) 50% w każdym dwuletnim okresie - w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1;

2) 110% w każdym czteroletnim okresie - w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2.

Kto będzie mógł płacić ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)?

Zgodnie z nowym art. 28j ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.):

1. Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;

2) mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3) podatnik:

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

2. W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:

1) warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

3. W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) lit. a, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie;

2) lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby, niebędącej udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, oraz w związku z wypłatą tego wynagrodzenia na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

4. Wartość średnich przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloraz sumy przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, osiągniętych w każdym poprzednim roku podatkowym okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2, i liczby tych lat poprzedzających rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy trwa dłużej albo krócej niż 12 następujących po sobie miesięcy, przychód za ten rok ustala się jako iloraz przychodu osiągniętego w tym roku wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług oraz ilorazu liczby dni w okresie opodatkowania ryczałtem i liczby 365.