Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie

Polski Ład zakłada, że koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Co dokładnie planuje ustawodawca?

Polski Ład. Ukryta dywidenda

Koszty od podmiotów powiązanych nie będą mogły stanowić kosztów podatkowych. Stanie się tak, gdy koszty te spełnią ustawową definicję tzw. „ukrytej dywidendy”. Ustawa mówi o tym, kiedy mamy z nią do czynienia:

w przypadku gdy wysokość tych kosztów uzależniona jest od osiągnięcia zysku przez spółkę, LUB racjonalnie działająca firma takich kosztów by nie ponosiła (mogąc np. skorzystać z ofert konkurencyjnych firm po niższej cenie), LUB koszty te ponoszone są z tytułu prawa do korzystania z aktywów, które stanowiły (czas przeszły!) własność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika – np. wynajem części nieruchomości na biuro

Dwa ostatnie punkty nie znajdą zastosowania, gdy suma kosztów w danym roku jest niższa niż zysk brutto spółki w tym samym roku. Jeśli zatem (odnosząc się do punktu 2) małżonka przedsiębiorcy będzie świadczyła jego spółce z o.o. usługi marketingowe wg racjonalnych rynkowo cen, to o ile koszty tych usług nie przekroczą zysku brutto spółki, przepis ten (w tym zakresie) nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w przypadku wynajmu aktywa, np. nieruchomości na cele biurowe (odnosząc się do pkt 3) przez tą samą małżonkę.

Wprowadzane przepisy mają na celu zakończenie procederu wyciągania zysków ze spółek. Jeśli jednak podmiot osiąga zysk brutto, a koszty związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi nie przekraczają jego wartości, to przepisów nie stosuje się.

Komplikacje zaczynają się jednak np. w podmiotach startupowych czy przechodzących okresowe trudności. Takie bowiem często wynajmują powierzchnie biurowe od podmiotów powiązanych (gdyż niejednokrotnie może to być rozwiązanie tańsze), ale przychodów jeszcze nie generują (lub generują je w niskiej wysokości), a zatem i nie osiągają zysku brutto (co najwyżej stratę). Wracają do przypadku wynajmu biura przez małżonkę do spółki z o.o. jej męża – jeśli spółka ta dopiero zaczęła działalność i przez najbliższe miesiące będzie dopiero pozyskiwać kontrahentów oraz odnotuje stratę, to w myśl nowych przepisów transakcja z małżonką dot. wynajmu biura spełni przesłankę ukrytej dywidendy – mimo, że podmiot taki działałby jak najbardziej racjonalnie.

Kiedy mówi się o podmiotach powiązanych?

Zgodnie z ustawą o CIT podmiotami powiązanymi są przykładowo dwie firmy, z których jedna wywiera znaczący wpływ na drugą. Powiązania występują również w stosunku do małżonka (lub powinowatego bądź krewnego do drugiego stopnia) osoby fizycznej, która wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Mówiąc po ludzku – gdy np. przedsiębiorca oprócz prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej posiada również większość udziałów w spółce z o.o. i spółka ta współpracuje z firmą prowadzoną przez małżonkę tego przedsiębiorcy to mamy podmioty powiązane.

Fiskus zatem może patrzeć z większą uważnością na transakcje zawierane między takimi podmiotami w kontekście wchodzących w związku z nowym ładem zmian.

Bartosz Gebel

Doradca podatkowy (nr wpisu 13557)

Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradztwa Podatkowego Ergotax