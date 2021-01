Kiedy złożyć zawiadamianiem o zmianie roku obrotowego?

Zmiana roku obrotowego

Obecnie, jak pisze DGP w artykule z 26 stycznia 2021 roku "Nie ma pośpiechu z zawiadamianiem o zmianie roku", nie ma już obowiązku informowania urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego roku, czyli ostatniego przed zmianą.

Artykuł 8 ust. 4 ustawy o CIT mówi jedynie, że „o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy”.





Rok podatkowy równy kalendarzowemu

Wątpliwości co do tego nabrała spółka, która postąpiła na odwrót – zmieniła swój dotychczasowy rok podatkowy na taki, który jest równy kalendarzowemu. Wcześniej trwał on u niej od 1 października do 30 września, ale wspólnicy postanowili, że ma być równy kalendarzowemu. W związku z tym pierwszy rok podatkowy po tej zmianie rozpoczął się 1 października 2020 r., a zakończy 31 grudnia 2021 r.