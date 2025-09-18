REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » CIT » Zwolnienia i ulgi » Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?

Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2025, 14:49
CRIDO
CRIDO
Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?
Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) to jeden z najistotniejszych i najbardziej przystępnych instrumentów wspierających finansowanie innowacji w Polsce. Ta preferencja podatkowa umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działania badawczo-rozwojowe nawet na poziomie 200%. W praktyce oznacza to możliwość odzyskania wydatków ponoszonych m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R. Jednak dużym wyzwaniem pozostaje prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy osób zaangażowanych w takie projekty.

Czym jest ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa to preferencja dostępna dla podatników PIT i CIT, którzy realizują działania badawczo-rozwojowe. Chodzi o wprowadzanie nowych lub udoskonalanie istniejących produktów, usług czy procesów.
Ulga badawczo-rozwojowa przysługuje przedsiębiorcom niezależnie od wielkości i branży, w której działają. Mogą z niej korzystać zarówno firmy dopiero rozpoczynające prace B+R, jak i te, które stale prowadzą taką działalność. Nie jest wymagane zakończenie projektu sukcesem ani wdrożenie efektów na rynek. Dodatkowo poziom innowacyjności jest oceniany w skali danego przedsiębiorstwa, a nie kraju czy świata, co wyróżnia ulgę na tle dużo trudniej dostępnych dotacji. To czyni ulgę B+R jednym z najłatwiejszych i najbardziej demokratycznych instrumentów proinnowacyjnych dostępnych dla przedsiębiorstw w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy przysługuje ulga B+R

Aby móc rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową, kluczowe pozostaje spełnienie trzech podstawowych warunków. Po pierwsze, niezbędne jest faktyczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej rozumianej jako działalność twórcza obejmująca prace badawcze lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobu wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Po drugie, należy ponosić koszty kwalifikowane związane z tą działalnością i właściwie je identyfikować, np. wynagrodzenia, materiały i surowce, ekspertyzy, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Po trzecie zaś, przedsiębiorca powinien wyodrębnić te koszty w ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie ich do prac B+R. Bez spełnienia tych kryteriów nawet najbardziej innowacyjne projekty mogą nie kwalifikować się do preferencyjnego rozliczenia.

Nieobecności pracowników realizujących projekty B+R a ewidencja czasu pracy

Największą część kosztów kwalifikowanych w praktyce stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektów B+R na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jednocześnie jednym z największych praktycznych wyzwań przy rozliczaniu ulgi jest ewidencjonowanie czasu pracy pracowników. Pracodawca musi przypisać do ulgi wyłącznie tę część wynagrodzenia, która dotyczy faktycznej pracy przy zadaniach B+R.

Tu pojawia się kwestia urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, szkoleń ogólnych czy innych absencji. Zgodnie z aktualną interpretacją Ministerstwa Finansów z 2024 r., wynagrodzenia za te okresy mogą być uwzględniane w kosztach kwalifikowanych ulgi B+R proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w działalność B+R w danym okresie. Oznacza to, że czas, w którym pracownik nie świadczy pracy, np. podczas urlopu lub choroby, ma być wliczany do kalkulacji zaangażowania w działalność B+R w pozycji ogólnego czasu pracy. Innymi słowy, przy określaniu poziomu zaangażowania wykorzystujemy nominalny czas pracy, a nie faktyczny czas pracy.

Co więcej Minister Finansów potwierdził, że faktyczny czas pracy pracownika ma znaczenie dopiero przy obliczaniu proporcji czasu przeznaczonego na działalność badawczo-rozwojową w ogólnym czasie pracy. Zaznaczyć jednak należy, iż interpretacja nie eliminuje wszystkich potencjalnych wątpliwości związanych z ujmowaniem składników wynagrodzeń w kosztach kwalifikowanych. Przykładowo, nadal pewne kontrowersje może budzić uwzględnianie usprawiedliwionych nieobecności w rozliczeniu ulgi na innowacyjnych pracowników, która jest instrumentem bliźniaczym dla ulgi B+R, czy też ujmowania w kalkulacji B+R ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Poznaj praktyczne aspekty rozliczania ulgi B+R

Już 23 września 2025 r. odbędzie się spotkanie, na którym eksperci CRIDO omówią najważniejsze zasady poprawnego ewidencjonowania czasu pracy podczas nieobecności i urlopów pracowników zaangażowanych w prace B+R. Wskażą, jakie błędy najczęściej skutkują zakwestionowaniem kosztów osobowych przez organy podatkowe. Prowadzący odpowiedzą też na pytania uczestników i przedstawią praktyczne przykłady dokumentowania czasu pracy.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się pod linkiem: https://crido.pl/events/webinar-ulgi-od-kuchni-urlopy-w-twoim-zespole-a-ulga-br/. Cykl spotkań poświęcony ulgom podatkowym oraz kwestiom związanym z AI jest skierowany do właścicieli firm i członków zarządów, dyrektorów finansowych, kontrolerów i menedżerów finansowych, głównych księgowych oraz osób kierujących projektami B+R.

Autor: Konrad Dura, manager w CRIDO

REKLAMA

Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2026: Tylko 4 miesiące na przygotowanie. Czego wymagać od dostawców oprogramowania? Kto powinien mieć dostęp do systemu?
18 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać obligatoryjne fakturowanie elektroniczne z wykorzystaniem faktur ustrukturyzowanych wprowadzonych do ustawy o podatku VAT. Najpierw dotyczyć to będzie największych podatników (przekroczone 200 mln zł obrotów brutto w 2024 r.), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Oznacza to, że wymiana faktur pomiędzy przedsiębiorcami będzie musiała odbywać się za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Zmiany w VAT: rozliczanie importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej
18 wrz 2025

W dniu 17 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, będący częścią pakietu deregulacyjnego. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowelizacja ta jest konieczna, bowiem po wprowadzeniu od czerwca br. nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS, niektóre firmy posiadające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i stosujące to uproszczenie zostałyby de facto pozbawione możliwości rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Dzięki nowym przepisom ci przedsiębiorcy będą mogli nadal rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
Ulga B+R na wakacjach. O czym należy pamiętać przy ewidencji czasu pracy w czasie nieobecności pracowników?
18 wrz 2025

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) to jeden z najistotniejszych i najbardziej przystępnych instrumentów wspierających finansowanie innowacji w Polsce. Ta preferencja podatkowa umożliwia przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działania badawczo-rozwojowe nawet na poziomie 200%. W praktyce oznacza to możliwość odzyskania wydatków ponoszonych m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R. Jednak dużym wyzwaniem pozostaje prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy osób zaangażowanych w takie projekty.
Od kiedy KSeF: co to za system faktur, co warto wiedzieć? Dla kogo będzie obowiązkowy w 2026 roku?
17 wrz 2025

No i staje przed nami nowe wyzwanie. Nadchodzi koniec tradycyjnego modelu księgowości. Od 1 lutego 2026 r. największe podmioty będą musiały wystartować z wystawianiem faktur przez KSeF. Natomiast wszyscy odbiorcy będą musieli za pośrednictwem KSeF te faktury odbierać. Dla kogo w 2026 r. system KSeF będzie obowiązkowy?

REKLAMA

Konsekwencje dla łańcucha dostaw przez zamknięcie kolejowego przejścia granicznego w Małaszewiczach w związku z manewrami Zapad-2025
17 wrz 2025

Polska zdecydowała o czasowym zamknięciu kolejowych przejść granicznych z Białorusią, w tym kluczowego węzła w Małaszewiczach. Powodem są zakrojone na szeroką skalę rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Decyzja ta, choć motywowana względami bezpieczeństwa, rodzi poważne skutki gospodarcze i logistyczne, uderzając w europejsko-azjatyckie łańcuchy dostaw.
KSeF a JDG – rewolucja w fakturach dla jednoosobowych działalności
17 wrz 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to największa zmiana dla firm od lat. Do tej pory dla wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) faktura była prostym dokumentem np. wystawianym w Wordzie, Excelu czy nawet odręcznie. W 2026 roku ta rzeczywistość diametralnie się zmieni. Faktura będzie musiała być wystawiona w formie ustrukturyzowanej i przekazana do centralnego systemu Ministerstwa Finansów.
Liczne zmiany w podatkach PIT i CIT od 2026 r: nowe definicje ustawowe, ulga mieszkaniowa, amortyzacja, programy lojalnościowe, zbywanie nieruchomości, estoński CIT, IP Box
18 wrz 2025

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany 16 września 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany mają wejść w życie od początku 2026 roku.
Bank prosi o aktualizację danych twojej firmy? Oto dlaczego nie warto z tym zwlekać
16 wrz 2025

Otwierasz serwis elektroniczny swojego banku i widzisz wiadomość o konieczności zaktualizowania danych osobowych lub firmowych? To nie przypadek. Potraktuj to jako priorytet, by działać zgodnie z prawem i zapewnić swojej firmie ciągłość świadczenia usług bankowych. Szczególnie że aktualizację można zrobić w kilku prostych krokach i w dogodnej dla ciebie formie.

REKLAMA

Czy ominie Cię KSeF? Może jesteś w grupie, która nie będzie musiała stosować e-faktur w 2026 roku
18 wrz 2025

W 2026 roku wchodzi w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla większości przedsiębiorców w Polsce. System pozwala na wystawianie faktur ustrukturyzowanych i automatyczne przesyłanie ich do administracji podatkowej. Choć wielu przedsiębiorców będzie zobowiązanych do korzystania z platformy, istnieją wyjątki i odroczenia. Sprawdź!
Czy prawo stoi po stronie wierzyciela? Termin 60 dni, odsetki, rekompensaty, windykacja na koszt dłużnika, sąd
16 wrz 2025

Nieterminowe płatności potrafią sparaliżować każdą firmę. Jest to dokuczliwe szczególnie w branży TSL, gdzie koszty rosną z dnia na dzień, a marże są minimalne. Każdy dzień zwłoki to realne ryzyko utraty płynności. Pytanie brzmi: czy prawo faktycznie stoi po stronie wierzyciela, a jeśli tak – jak z niego skutecznie korzystać?

REKLAMA