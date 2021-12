Zapisy w KPiR a podkreślenie i zamknięcie roku

Podkreślenie KPiR – skutki. Czy jest możliwe dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) po podkreśleniu i zamknięciu roku?

Czy można dokonywać zapisów w KPiR po podkreśleniu i zamknięciu roku? - PYTANIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (sprzedawca) rozlicza podatek dochodowy wg stawki 19% (podatek liniowy) i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Sprzedawca użytkuje terminal płatniczy, za którego obsługę firma zewnętrzna wystawia fakturę na swoim portalu i potrąca należność od kwot przekazywanych sprzedawcy. Sprzedawca nie wiedząc o wystawianych fakturach, wygenerował je z portalu dopiero teraz. Faktury dotyczą lat od 2016 do 2020 r. Z uwagi na dużą wysokość kosztu, sprzedawca postanowił złożyć korekty rozliczeń rocznych (PIT-36L) za ww. lata.

Czy jest możliwość uzupełnienia księgi przychodów i rozchodów o koszty obsługi terminalu (wcześniej nieuwzględnione) a dotyczące lat poprzednich?

Technicznie byłby to jeden zapis na dzień 31-12-2016 r. (i dalsze lata), obejmujący roczny koszt obsługi terminala. Na tej podstawie zostałoby skorygowane rozliczenie roczne PIT-36L. Moim zdaniem podatnik ma prawo do korekty rozliczenia rocznego do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jak jednak fiskus traktuje takie korekty? W wyniku tych korekt powstanie nadpłata podatku dochodowego.

Po podkreśleniu nie można zmieniać zapisów w KPiR - ODPOWIEDŹ

Podatnicy prowadzący KPiR zobowiązani są do comiesięcznego podkreślenia księgi. Jest to równoznaczne z tym, że po podkreśleniu nie jest już możliwe, ani też nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian w zapisach zamkniętych już miesięcy. Stąd też w naszym przypadku nie jest możliwe, abyśmy faktury kosztowe dotyczące lat 2016 – 2020, które nie zostały ujęte w KPiR prowadzonej odrębnie dla każdego roku z tego okresu, uwzględnili w rozliczeniu dochodu za każdy ten rok poprzez ujęcie ich w już zamkniętych księgach KPiR. Byłaby to bowiem niedopuszczalna ingerencja w ich zapisy. Z tego też względu uważam, że choć dopuszczalna jest korekta zeznań podatkowych za każdy rok ze wskazanego okresu, to jednak jej przeprowadzenie możemy zrobić jedynie poprzez doliczenie wskazanych w pytaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów w samym skorygowanym zeznaniu.

Podstawa prawna:

- art. 14, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 24a ust. 1 i 7, art. 30c, art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128)

- § 1, § 2, § 9, § 10, § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544)

Marian Szałucki

