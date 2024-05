Nie każdy wie, że może złożyć wniosek do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. Jak to można zrobić?

Co to jest interpretacja ogólna?

To instytucja prawna uregulowana w art. 14a i następnych Ordynacji podatkowej. Interpretację ogólną może wydać jedynie Minister Finansów realizując swój obowiązek dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Interpretację ogólną Minister Finansów może wydać z urzędu lub na wniosek ale musi to zrobić z uwzględnieniem orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej – kto może złożyć

Przepis art. 14a § 1b Ordynacji podatkowej wskazuje, że z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić organ administracji publicznej. A więc wszystkie inne podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mają prawo złożyć taki wniosek.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej – jak wypełnić i jak złożyć

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (formularz ORD-OG, może też być potrzebny załącznik ORD-OG/A jeżeli opis jest obszerny) powinien zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności następujących okoliczności:

1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Wniosek o wydanie przez Ministra Finansów ogólnej interpretacji podatkowej można złożyć:

1) przez Internet – za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. W tym celu trzeba:

- Wejść na stronę usługi: Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek.

- Kliknąć: "Załatw sprawę".

- System przeniesie na stronę profilu zaufanego. Wtedy trzeba zalogować się na swoje konto.

- Po zalogowaniu system przeniesie z powrotem na platformę ePUAP.

- Wtedy trzeba wypełnić formularz i dołączyć potwierdzenie płatności.

- Kliknąć: "Dalej", a potem: "Podpisz".

- Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ważne Uwaga! W tym przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i podpisać dokument w systemie e-PUAP.

2) w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej – ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, czynnej od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,

3) listownie na ww. adres KIS.

Ważne Do wniosku trzeba dołączyć kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za złożenie wniosku. Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł. Trzeba ją uiścić przed złożeniem wniosku, przelewem na konto Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Jako tytuł przelewu trzeba wpisać: Za wydanie interpretacji ogólnej.

Zgodnie z prawem opłata ta podlega zwrotowi jeżeli Minister Finansów wyda interpretację ogólną na skutek tego wniosku. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.



Wniosek ORD-OG można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Ile czasu ma Minister Finansów na wydanie interpretacji ogólnej na wniosek

Minister Finansów na wydanie interpretacji ogólnej na wniosek ma 3 miesiące od złożenia wniosku. Jeżeli Minister finansów- wyda taką interpretację, opublikuje ją w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz umieści w Biuletynie Informacji Publicznej.



Ale jeżeli wniosek ORD-OG będzie niepełny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia i ma na to czas tylko 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku termin 3 miesięcy na wydanie interpretacj wydłuża się o czas uzupełniania wniosku.



Jeśli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, zapewne jego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Ale w takim przypadku zawsze można raz jeszcze złożyć wniosek w tej samej sprawie - ale już kompletny.

Kiedy Minister Finansów może wydać interpretację ogólną a kiedy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej Minister Finansów może wydać interpretację ogólną, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, gdzie zaobserwowano niejednolitość stosowania prawa podatkowego (wskazanych we wniosku), nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.



Natomiast na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej Minister Finansów pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie są spełnione wyżej wskazane warunki, o których mowa w 14a § 2 i 3 Ordynacji podatkowej lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub

2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

oprac. Paweł Huczko