Znamy już wysokość kary porządkowej na 2025 r. Jest to kwota 3700 zł

Po wdrożeniu dyrektywy dotyczącej sygnalistów, kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą rozpocząć przygotowania do implementacji przepisów dotyczących jawności i równości wynagrodzeń. Przepisy dyrektywy maja obowiązywać nie tylko jednostki sektora publicznego ale również prywatnego. Będzie wiązało się to nie tylko z zapewnieniem przejrzystości płac w danej organizacji ale również szeregiem obowiązków formalnych i raportowych. Firmy zatrudniające powyżej 150 pracowników, już teraz powinny rozpocząć przygotowania do implementacji nowych przepisów w tym zakresie, gdyż to te właśnie podmioty będą do tego zobligowane.