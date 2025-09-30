REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PCC » Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still

Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 12:01
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyrok WSA w Gdańsku otwiera drogę spółkom pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy strategicznych operacjach kapitałowych. Choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna, firmy mogą liczyć na milionowe oszczędności i odzyskanie wcześniej pobranych podatków.

rozwiń >

Dzięki zastosowaniu europejskiej zasady "stand-still" firmy pośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa mają możliwość zwolnienia z podatku PCC przy strategicznych operacjach kapitałowych. Choć orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, wpisując się w linię orzeczniczą NSA potwierdza możliwość odzyskania milionowych kwot z tytułu wcześniej pobranych podatków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 2 września 2025 r. (sygn. akt I SA/Gd 506/25) potwierdził linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, opowiadając się przeciwko stanowisku organów podatkowych w sprawie zastosowania europejskiej zasady "stand-still". Sąd uznał, że zasada ta ma nie tylko wymiar przedmiotowy (rodzaj czynności), ale również podmiotowy (kto wykonuje czynność). To kolejne orzeczenie umacniające stanowisko, że spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, których struktura właścicielska odpowiada definicji jednostek gospodarki uspołecznionej z 1984 roku, mogą być zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych przy podwyższaniu kapitału zakładowego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Praktyczne konsekwencje:

  • możliwość znaczących oszczędności podatkowych (w omawianej sprawie: 250 tys. zł, ale potencjalnie miliony w przypadku dużych projektów);
  • konieczność ponownej oceny przez organy podatkowe setek podobnych spraw;
  • wzmocnienie pozycji prawnej spółek ubiegających się o zwolnienie z PCC;
  • otwarcie drogi do odzyskania wcześniej pobranych podatków przez spółki spełniające kryteria.

Wprowadzenie

Wyrok gdańskiego sądu stanowi kolejne orzeczenie w linii judykatów dotyczących zastosowania europejskiej zasady stand-still w kontekście polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprawa dotyczyła opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której struktura właścicielska odpowiadała historycznej definicji jednostki gospodarki uspołecznionej.

Przyjęcie stanowiska WSA oznacza, że spółki kontrolowane pośrednio przez Skarb Państwa mogą ubiegać się o zwolnienie z PCC przy podwyższaniu kapitału zakładowego, jeśli ich struktura właścicielska odpowiada definicji JGU z 1984 r. Szczególnie istotne może to być w kontekście dużych projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki energetyczne, wydobywcze czy infrastrukturalne, gdzie podwyższenia kapitału często sięgają setek milionów złotych.

Należy jednak podkreślić, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny i może zostać zaskarżony do NSA. Ponadto, jak wskazuje sam sąd, konieczne będzie ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ podatkowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzasadnieniu.

REKLAMA

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o 50 mln zł. Od tej czynności notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 249.954 zł. Struktura właścicielska spółki charakteryzowała się tym, że 100% udziałów posiadała spółka należąca do podmiotu, w którym 100% akcji ma Skarb Państwa. Spółka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty, argumentując, że jej struktura właścicielska odpowiada definicji jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązującej 1 lipca 1984 r., a zatem opodatkowanie takiej czynności po akcesji Polski do UE narusza zasadę stand-still.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organy podatkowe odrzuciły tę argumentację, wskazując na przedmiotowy charakter przesłanek stosowania klauzuli oraz fakt, że spółka została utworzona w 2014 r., już w realiach gospodarki wolnorynkowej.

Istota zasady stand-still

Zasada stand-still, choć niewyrażona wprost w dyrektywach kapitałowych, stanowi fundamentalną regułę ograniczającą swobodę państw członkowskich w zakresie nakładania podatków od gromadzenia kapitału. Jak wskazuje WSA w Gdańsku, wywodzi się ona z art. 7 ust. 1 dyrektywy 69/335/EWG w brzmieniu nadanym dyrektywą 85/303/EWG, który zobowiązuje państwa członkowskie do zwolnienia z podatku kapitałowego operacji, które 1 lipca 1984 r. były zwolnione lub opodatkowane stawką 0,5% lub niższą.

Komisja Europejska we wniosku dotyczącym dyrektywy 2006/0253 CNS stwierdziła, że cel dyrektyw kapitałowych był interpretowany jako domyślne zobowiązanie do przestrzegania zasady stand-still. Oznacza to, że państwa które zniosły podatek kapitałowy, nie mogą go już ponownie wprowadzić. Data referencyjna 1 lipca 1984 r. wiąże wszystkie państwa członkowskie, również te które przystąpiły do UE później, co potwierdził TSUE w wyroku z 16 lutego 2012 r. w sprawie C-372/10 Pak-Holdco.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

Przesłanki zastosowania zasady

Tradycyjnie przyjmowano, że klauzula stand-still ma wymiar wyłącznie przedmiotowy. Takie stanowisko prezentowały organy podatkowe w analizowanej sprawie. Argumentowano, że przesłanka zastosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 69/335/EWG ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy, więc nie ma znaczenia szczegółowa analiza zakresu podmiotowego ustawy o opłacie skarbowej.

WSA w Gdańsku przyjął jednak odmienne stanowisko, wskazując na wyroki NSA w sprawach III FSK 31/24 oraz III FSK 680/24. Sąd argumentował, że skoro ustawa o opłacie skarbowej z 1975 r. wyłączała jednostki gospodarki uspołecznionej z opodatkowania przy wnoszeniu wkładów do spółek, to "rezygnacja z naliczania podatku" w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE obejmuje całkowite wyłączenie określonych czynności z zakresu opodatkowania, niezależnie od charakteru przesłanek tego wyłączenia.

W ocenie sądu różnicowanie prawnych przesłanek doprowadzających do braku efektywnego opodatkowania określonej czynności nie jest uprawnione i nie ma adekwatnej podstawy normatywnej. Sąd podkreślił, że "surowe warunki" dalszego naliczania podatku kapitałowego, o których mowa w pkt 8 preambuły dyrektywy 2008/7, oznaczają nie tylko zakaz poszerzania przedmiotu opodatkowania, ale również kręgu podmiotów objętych tym podatkiem.

Jednostki gospodarki uspołecznionej

Zgodnie z ustawą z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, JGU obejmowały między innymi spółki handlowe, w których Skarb Państwa lub inne JGU posiadały ponad 50% kapitału zakładowego. Kategoria ta została precyzyjnie określona i obejmowała podmioty funkcjonujące w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego z 1934 r., ale także spółdzielnie czy przedsiębiorstwa państwowe.

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Kluczowe znaczenie ma fakt, że zwolnienie JGU z opłaty skarbowej przy wnoszeniu wkładów do spółek obowiązywało tylko do 1 marca 1989 r., kiedy weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej. Od tej daty wszystkie podmioty, niezależnie od statusu, podlegały opodatkowaniu przy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jednakże z perspektywy zasady stand-still istotny jest stan prawny na dzień 1 lipca 1984 r., a nie późniejsze zmiany legislacyjne.

Uzasadnienie WSA

WSA w Gdańsku stwierdził, że należy rozstrzygnąć czy w świetle art. 7 ust. 1-2 Dyrektywy 2008/7 z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału w związku z art. 7 ust. 1-2 Dyrektywy 69/335 z dnia 17 lipca 1969 r. na opodatkowania wkładów do spółek kapitałowych ma znaczenie wniesienie tych wkładów przez podmioty, które spełniały definicje jednostki gospodarstwa uspołecznionego w stanie prawnym obowiązującym na dzień 1 lipca 1984 r.

Sąd wskazał, że wnoszenie wkładów do spółek przez takie podmioty w tej dacie nie podlegało opodatkowaniu opłatą skarbową. W ocenie WSA rezygnacja z "naliczania podatku" winna być rozumiana również jako całkowite wyłączenie określonych czynności cywilnoprawnych z zakresu przedmiotowego opodatkowania. Sąd podkreślił, że różnicowanie prawnych przesłanek na przedmiotowe czy podmiotowe doprowadzających do braku efektywnego opodatkowania określonej czynności nie jest uprawnione.

Kalendarz książkowy na 2026 rok

Konsekwencje orzeczenia

WSA w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz strony skarżącej kwotę 7.917 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Organ przy ponownym rozstrzyganiu sprawy będzie zobowiązany do uwzględnienia zasady stand-still.

Jak wskazuje sąd, rozpatrując sprawę ponownie podatkowy organ odwoławczy stosownie do art. 153 w związku z p.p.s.a. uwzględni ocenę prawną wyrażoną w tej sprawie przez sąd, której istota sprowadza się do twierdzenia, że należy uwzględnić iż 1 lipca 1984 r. wniesienie jak i podniesienie kapitału zakładowego nie w każdym przypadku było opodatkowane podatkiem od gromadzenia kapitału. Czynności te nie były opodatkowane jeżeli dokonywały je podmioty uznane za jednostki gospodarki uspołecznionej.

Wnioski

Wyrok WSA w Gdańsku potwierdza linię orzeczniczą NSA dotyczącą znaczenia przesłanek podmiotowych dla stosowania zasady stand-still. Orzeczenie to może mieć istotne znaczenie dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, które powinny przeanalizować swoją strukturę właścicielską pod kątem możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z zasady stand-still.

Organy podatkowe stoją przed wyzwaniem wypracowania jednolitej linii interpretacyjnej uwzględniającej orzecznictwo sądowe. Konieczne będzie określenie jasnych kryteriów oceny, czy dany podmiot spełniałby definicję JGU, oraz stworzenie katalogu dokumentów niezbędnych do wykazania tego statusu.

Z perspektywy legislacyjnej rozważenia wymaga ewentualna nowelizacja ustawy o PCC precyzująca zakres zwolnień wynikających z zasady stand-still. Alternatywą może być wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym do TSUE w celu definitywnego rozstrzygnięcia kwestii znaczenia przesłanek podmiotowych dla stosowania tej zasady.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
30 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.
Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still
30 wrz 2025

Wyrok WSA w Gdańsku otwiera drogę spółkom pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy strategicznych operacjach kapitałowych. Choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna, firmy mogą liczyć na milionowe oszczędności i odzyskanie wcześniej pobranych podatków.
Rezerwa na zaległe urlopy pracowników - koszt, który może zaskoczyć na zamknięciu roku
30 wrz 2025

Zaległe dni urlopowe stanowią realne i narastające ryzyko finansowe dla firm — szczególnie w sektorze MŚP. W mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie często brakuje dedykowanych działów HR czy zespołów płacowych, łatwiej o kumulację niewykorzystanych dni. Z mojego doświadczenia jako CFO na godziny wynika, że problem jest niedoszacowany. Firmy często nie uświadamiają sobie skali zobowiązania. - tłumaczy Marta Kobińska, CEO Create the Flow, dyrektor finansowa, CFO na godziny.
Tryb awaryjny w KSeF – jak działa i kiedy z niego skorzystać?
30 wrz 2025

Obowiązkowy KSeF od 2026 r. budzi emocje, a jedną z najczęściej zadawanych obaw jest: co stanie się, gdy system po prostu przestanie działać?Odpowiedzią ustawodawcy jest tryb awaryjny. Jest to rozwiązanie, które ma zabezpieczyć przedsiębiorców przed paraliżem działalności w razie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF.

REKLAMA

Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co sprawdza ZUS?
29 wrz 2025

Karty lunchowe od kilku lat są jednym z najczęściej wybieranych pozapłacowych benefitów pracowniczych. Do września 2023 r. karty mogły być wykorzystywane wyłącznie w restauracjach i innych punktach gastronomicznych. Od tego momentu ich popularność dodatkowo wzrosła – z uwagi na możliwość korzystania z nich również w sklepach spożywczych i supermarketach. Ta zmiana, choć dla pracowników korzystna, wywołała lawinę kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który coraz uważniej przygląda się temu, w jaki sposób firmy stosują zwolnienie ze składek.
30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu
29 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0). To sygnał dla firm, że czas intensywnych przygotowań właśnie się rozpoczął. Jak ten czas na testowanie należy optymalnie wykorzystać?
Rewolucja nie mniej ważna niż KSeF. Nowy obowiązek dla firm sektora MŚP
30 wrz 2025

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych w Polsce wchodzi w kolejny etap. Podczas gdy uwaga przedsiębiorców skupia się dziś na KSeF, równie istotna zmiana dotknie ich jeszcze wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku prowadzenie KPiR możliwe będzie wyłącznie w formie cyfrowej. MF przekonuje, że to krok w stronę uproszczenia, automatyzacji oraz zwiększenia transparentności biznesu. Dla sektora MŚP oznacza on również nowe formalności, konieczność inwestycji w systemy IT oraz kary za nieterminowe raporty.
Samochód w JDG – zakup, leasing, VAT, koszty (100%, 75%, czy 50%), sprzedaż. To przedsiębiorca musi wiedzieć koniecznie
29 wrz 2025

Mobilność to często klucz do efektywnego działania przedsiębiorcy, zwłaszcza w usługach, handlu czy transporcie. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) mogą skorzystać z licznych udogodnień podatkowych, które umożliwiają nie tylko częściowe odliczenie kosztów zakupu pojazdu, ale także rozliczanie wydatków związanych z jego użytkowaniem i eksploatacją. Bierzemy pod lupę najpopularniejsze ulgi i odliczenia samochodowe przysługujące od momentu zakupu, poprzez jego użytkowanie aż po sprzedaż.

REKLAMA

KSeF zmienia zasady gry. Jak biura rachunkowe mogą zabezpieczyć siebie i klientów?
29 wrz 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zautomatyzuje obieg dokumentów, ale jednocześnie zrodzi fundamentalne pytanie o odpowiedzialność za kwalifikację kosztów. Obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy, jednak w praktyce to biura rachunkowe znajdą się na pierwszej linii jeśli idzie o nowe wyzwanie. Niewdrożenie odpowiednich procedur może prowadzić do chaosu komunikacyjnego, sporów z klientami, a nawet do procesów sądowych.
Gigantyczny deficyt i nowe podatki. Rząd ogłasza budżet na 2026 rok - co to oznacza dla naszych portfeli?
30 wrz 2025

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 rok, który zakłada rekordowe wydatki na bezpieczeństwo, zdrowie i programy społeczne, ale też gigantyczny deficyt na poziomie 271,7 mld zł. W planie znalazły się podwyżki podatków i akcyzy, a także nowe rozwiązania fiskalne, które mają zasilić budżet. Co to oznacza dla Polaków i jak wpłynie na ich portfele?

REKLAMA