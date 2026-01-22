Od kiedy będzie dostępny Twój e-PIT za rok 2025? Resort przypomina: nie wszystkie PIT-y zatwierdzą się automatycznie

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok – podało w czwartek MF. Z usługi mogą korzystać zarówno podatnicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Dostępność usługi Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie przypomniało, że w rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Resort podał także, że usługa będzie dostępna przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i że można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonie poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego.

Metody logowania do usługi

Do usługi można się zalogować poprzez login.gov.pl, czyli w wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy mObywatela, a także można logować się danymi podatkowymi. Z kolei do aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Automatyczne zatwierdzanie PIT-37 i PIT-38 i zwrot podatku

„PIT 37 i PIT 38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik sam ich nie złoży lub ich nie odrzuci” – przypomniało MF. – „PIT 28, PIT 36 i PIT 36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia” – przypomniało także.

Resort podał także, że w przypadku zeznania złożonego elektronicznie zwrot podatku zostanie zrealizowany do 45 dni, choć możliwe jest, że podatnik otrzyma zwrot w krótszym czasie.