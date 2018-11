Ryczałt samochodowy zawiera koszty paliwa i eksploatacji

Ryczałt samochodowy z tytułu nieodpłatnego udostępnienia samochodów służbowych do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które regulują zasady obliczania ryczałtowego przychodu pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Zgodnie z tymi przepisami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się ryczałtowo w wysokości:

reklama reklama

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przy czym, jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

A gdy pracodawca każe sobie płacić za używanie samochodu służbowego udostępnianego pracownikowi do celów prywatnych, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy ryczałtową wartością określoną na ww. zasadach i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Jakie koszty wchodzą w skład ryczałtu

Od początku obowiązywania tych przepisów wątpliwości budziła kwestia czy tak określona wartość świadczenia z tytułu używania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje także (ponoszone przez pracodawcę) koszty paliwa i wartość innych kosztów eksploatacyjnych.

Warto zauważyć, że ustawodawca w ogóle nie zdefiniował pojęcia "wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych" użytego w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT.

Organy podatkowe, w tym w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, twierdziły, że ww. ryczałt obejmuje co prawda ponoszone przez pracodawcę koszty eksploatacyjne związane z samochodem służbowym z wyjątkiem kosztów paliwa.

Z takiego stanowiska organów podatkowych wynikał obowiązek dodatkowego (oprócz ww. ryczałtu) doliczania do przychodów pracownika wartości zużytego przez pracownika paliwa do celów prywatnych. Rodziło to dla pracodawców dodatkowy kłopot obliczania zużycia paliwa do celów prywatnych pracownika, obliczania przychodu pracownika z tego tytułu i obciążania tego przychodu podatkiem dochodowym i składkami ubezpieczeniowymi.

Pracodawcy odwoływali się od takich decyzji, czy interpretacji organów podatkowych i okazało się, że sądy administracyjne stoją w tej sprawie po stronie podatników.

Przykładowo można wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 maja 2016 r. (sygn. I SA/Po 1766/15), w którym WSA uznał, że błędna jest wykładnia (Ministra Finansów) wyłączająca koszty paliwa z ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT.

Zdaniem WSA w Poznaniu „Skoro zatem intencją projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia, to chciał on objąć ryczałtem wszystkie jego elementy, zaś objęcie ryczałtem wyłącznie udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowałoby założonego celu. Przeciwnie, stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji.”

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry