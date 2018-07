Jak rozliczyć leasing operacyjny i finansowy samochodu osobowego

Leasing samochodu osobowego w świetle ustawy o PIT

Aby wydatek związany z leasingiem samochodu osobowego mógł zostać uznany za koszt podatkowy, musi spełniać określone warunki. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodu jest wydatek poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, który nie został wymieniony w art. 23 (czyli w katalogu wydatków, które są wyłączone z kosztów podatkowych). Jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej, niewątpliwie spełnia powyższą definicję, a tym samym wydatki poniesione na jego zakup mogą zostać ujęte w KPiR jako koszty podatkowe.

Leasing finansowy samochodu osobowego a koszty podatkowe

Główną różnicą pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym jest sposób rozliczenia w świetle podatku dochodowego. Leasing finansowy cechuje się tym, że jego przedmiot stanowi środek trwały leasingobiorcy, a więc wydatek poniesiony na jego zakup ujmowany jest przez niego w kosztach podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Bez względu na to, czy przedsiębiorca zdecyduje się na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego, korzystając z leasingu finansowego, czy operacyjnego, będzie opłacał comiesięczne raty leasingowe. Rata w leasingu finansowym składa się z dwóch części:

kapitałowej - suma części kapitałowej wszystkich rat składa się na wartość początkową przedmiotu leasingu zgodnie z zawartą umową leasingu. Część kapitałowa raty nie podlega ujęciu w kosztach podatkowych;

odsetkowej - jest to część raty leasingowej, która może zostać ujęta w kolumnie 13 KPiR jako koszt podatkowy, pod warunkiem że zostanie opłacona.

Ważne! Kosztem uzyskania przychodów mogą być wyłącznie odsetki, które zostały opłacone - w dacie ich faktycznej zapłaty - a dokumentem, na podstawie którego ujmowane są w kosztach, nie jest harmonogram spłaty, a potwierdzenie zapłaty.

W związku z tym, że przedsiębiorca wprowadza samochód osobowy sfinansowany leasingiem finansowym do ewidencji środków trwałych, musi dokonać jego wyceny. Wartość początkowa samochodu osobowego to wartość netto (suma części kapitałowej rat leasingowych) powiększona o podatek VAT (który nie podlega odliczeniu) oraz poniesione przed dniem wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych koszty związane z jego zakupem, takie jak np. koszty rejestracji, transportu czy ubezpieczenia w drodze. Dodatkowo, w sytuacji gdy zakup traktowany jest jako import pojazdu, wartość początkowa powiększana jest również o koszty cła i akcyzy.

Ważne! Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych ustalanych od wartości początkowej przekraczającej: 20 000 euro - dla elektrycznych samochodów osobowych,

30 000 euro - dla pozostałych samochodów osobowych. Przeliczenia powyższych kwot na złotówki dokonuje się na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień oddania pojazdu do użytkowania.

Przykład 1.

Firma XYZ dokonała zakupu elektrycznego samochodu osobowego, którego wartość początkowa wynosi 130 000 zł. Pojazd został oddany do użytkowania 1 czerwca 2018 roku. Czy cały wydatek poniesiony na zakup pojazdu będzie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki?

W związku z tym, że firma XYZ zakupiła samochód elektryczny, kosztem uzyskania przychodu mogą być odpisy amortyzacyjne dokonywane do wysokości równowartości 30 000 euro, czyli 129 585 zł (30 000 euro x 4,3195 zł - średni kurs NBP z 30 maja 2018 roku). Pozostała kwota wydatku poniesionego na zakup pojazdu, czyli 415 zł, nie może stanowić kosztu podatkowego.

Leasing operacyjny samochodu osobowego a koszty podatkowe

W odróżnieniu od leasingu finansowego, przedmiot leasingu operacyjnego stanowi środek trwały leasingodawcy, a więc to firma leasingowa dokonuje jego amortyzacji w czasie. W związku z tym przedsiębiorca nie wprowadza samochodu osobowego, który został sfinansowany leasingiem operacyjnym do środków trwałych firmy. Na podstawie zawartej umowy leasingowej podatnik zobowiązany jest do opłacania comiesięcznych rat leasingowych.

Ważne! Zgodnie z art. 23 ust. 3b ustawy o PIT, w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego, mimo że pojazd nie jest środkiem trwałym firmy.

Różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest fakt, że w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego cała wartość raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo przedsiębiorca dokonuje opłaty wstępnej (tzw. czynsz inicjalny), która również w pełnej wysokości ujmowana jest w kosztach podatkowych, mimo że jej wartość może znacząco przewyższać kwoty pozostałych rat leasingowych. Stanowisko takie potwierdził w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/4511-1230/15/PSZ, w której czytamy, że opłata wstępna (...) ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, a poniesienie jej jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta, jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Z tych względów opłaty wstępnej nie można uznać za wydatek przekraczający rok podatkowy, wobec czego powinna ona zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.