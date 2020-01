Instrukcja sporządzenia informacji PIT-11 - z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

Nowy wzór informacji PIT–11 (25) , który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT[1]) od dnia 1 sierpnia 2019 r.

W tym celu przebudowano m.in. część E oraz część G tej informacji.

Należy podkreślić, że nie uległa zmianie podstawowa zasada związana ze sporządzaniem informacji PIT–11, tj. odzwierciedlenie działań płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą i dokonywaniem świadczeń na rzecz podatnika.

Część E informacji PIT–11 (25) służy do wykazania w poszczególnych wierszach przychodów uzyskanych przez podatnika za jego pośrednictwem, kosztów w wysokości zastosowanej przez płatnika w trakcie roku, a także zaliczki na podatek w kwocie pobranej.

Na potrzeby rozliczenia ulgi dla młodych, ww. dane płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., jak również te przychody (koszty, dochody i pobrane zaliczki), które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin.

Wiersz 2 i 6 płatnik wypełnia wówczas, gdy od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. pobierał zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub umów zlecenia, niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczek było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego[2]), czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (wykazywanym w części G informacji). W obu sytuacjach płatnik wypełnia wiersz 2 i/lub 6.

Wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.

Składki na ubezpieczenia społeczne należy wykazać odpowiednio w poz. 69,70 i 71 informacji PIT–11 (25) . Przy czym w poz. 70 płatnik wykazuje wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części E. Natomiast w poz. 71 płatnicy wykazują składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wykazany w poz. 86.

Odnośnie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w informacji PIT–11 (25) , należy wskazać, że w poz. 72 – 74 dotyczą składek w wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru, także w poz. 74, dla których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje zasada, zgodnie z którą wysokość tej składki jest ograniczana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Przy wprowadzaniu ulgi dla młodych, zawarto jednocześnie regulację, która ogranicza wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości „hipotetycznej” zaliczki na podatek, która byłaby płacona, gdyby nie wprowadzono zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Sposób obliczenia podlegającej odliczeniu składki (nawet od hipotetycznej zaliczki) pozostał ten sam, a zatem z ograniczeniem do 7,75% podstawy jej wymiaru.

W części G płatnik informuje o przychodach zwolnionych od podatku. Nowością są poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przez płatnika kwot zastosowanego przez niego w 2019 r. zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT na skutek złożonego przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli płatnik w trakcie roku stosował przedmiotowe zwolnienie od podatku, to kwotę tego zwolnienia wykazuje w poz. 86, z rozbiciem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). Jeśli wypłacona za okres 1.08. – 31.12.2019 r. kwota, od której płatnik nie pobierał zaliczek na podatek nie przekracza limitu wynoszącego 35 636,67 zł, to płatnik wypełnia tylko część G i wyżej wskazane pozycje.

Jeżeli natomiast płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G (gdyż nie stosował ww. zwolnienia od podatku).

W takim przypadku rozliczenie przysługującego podatnikowi zwolnienia nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Mogą również istnieć przypadki, w których płatnik będzie obowiązany do wypełnienia zarówno części E (wiersze 2 lub 6), jak i G (poz. 86–88).

Przykład 1

Podatnik (23 lata) złożył ww. oświadczenie w październiku 2019 r. i płatnik pobierał zaliczki w sierpniu i wrześniu 2019 r., a następnie w okresie od października do grudnia 2019 r. stosował zwolnienie od podatku. Wówczas w części E (w wierszach 2 lub 6) płatnik wykazuje przychody, koszty i pobrane zaliczki za sierpień i wrzesień 2019 r., a w części G przychód uzyskany od października do grudnia 2019 r.

Przykład 2

Podatnik (23 lata) złożył oświadczenie od sierpnia 2019 r., natomiast w październiku 2019 r. przychód podatnika uzyskany od 1 sierpnia 2019 r. przekroczył limit zwolnienia. Od października 2019 r. płatnik zaczął pobierać zaliczki na podatek. Wówczas w informacji PIT–11 płatnik wykazuje przychód za okres sierpień – wrzesień 2019 r. w części G (poz. 86-88), a w części E (wiersze 2 lub 6) płatnik wykazuje przychody, koszty oraz pobrane zaliczki za październik – grudzień 2019 r.

[1]) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

[2]) o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).