Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > PIT-11 można wysłać elektronicznie (do 31 stycznia 2020 r.) tylko w najnowszej (25.) wersji

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do końca stycznia 2020 r. PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 25. Ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2019 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy. Od lutego zostanie przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).