Najważniejsze zmiany w podatkach (PIT,CIT, VAT) w 2020 roku

Nowe terminy składania rocznych zeznań podatkowych PIT

Wszystkie zeznania PIT za 2019 r. składasz od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się także termin składania PIT-28. Od 2020 r. będziesz mieć na to więcej czasu, bo do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W 2020 r. ostatni dzień lutego wypada w sobotę, więc termin złożenia zeznania to 2 marca 2020 r.

Zobacz jak złożyć PIT 28.

Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas, czyli do 30 kwietnia 2020 r.

Skala podatkowa PIT 2020

Od 1 stycznia 2020 r. obniżeniu z 18 do 17% ulega niższa stawka podatkowa dla osób rozliczających się wg skali podatkowej (czyli na zasadach ogólnych). Zmieniła się także kwota zmniejszająca podatek.

Tabela: Skala podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 zł 17% 85 528 zł 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. wynosi:

1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Wykaz podatników VAT i rachunki bankowe w nim publikowane

Od 1 września 2019 r. działa Wykaz podatników VAT czyli tzw. biała lista podatników VAT. Wykaz daje przedsiębiorcom możliwość sprawdzenia czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono lub przywrócono do rejestru. W Wykazie publikowane są także numery rachunków firmowych podatników VAT, czyli numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub rachunków w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.