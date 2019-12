Indywidualny rachunek podatkowy w 2020 r. - co to oznacza dla podatników

Od 1 stycznia 2020 roku w życie wchodzi dawno zapowiadany mikrorachunek podatkowy, czyli tzw. indywidualny rachunek podatkowy, służący do wpłat PIT, CIT i VAT. Jego celem jest dostarczanie wpłat podatkowych, natomiast zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, np. na indywidualny ROR.

Od Nowego Roku każdy przedsiębiorca oraz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będzie musiała dokonywać przelewów z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na swój indywidualny mikrorachunek, zamiast na rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego, które będą aktywne jedynie do końca 2019 roku. Przedsiębiorcy posiadają już indywidualny rachunek do przelewów z tytułu ZUS, więc będzie to kolejne konto, o którym trzeba będzie pamiętać, a które ma odciążyć służby fiskalne.

– Nowy mikrorachunek podatkowy nie będzie stanowił istotnego problemu zarówno dla małych przedsiębiorców zatrudniających kilku pracowników, jak i dla dużych podmiotów wypłacających wynagrodzenia większej liczbie pracowników. Ministerstwo Finansów wyjaśniło bowiem, że pracodawcy będą przelewać zaliczki na podatek od wypłacanych wynagrodzeń na swój mikrorachunek – mówi Agata Wleklińska z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

Warto wspomnieć, że w przypadku spółek osobowych wpłata podatku VAT oraz zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników będzie dokonywana na mikrorachunek spółki, natomiast wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach spółki na rachunki wspólników.

Wygenerowanie mikrorachunku jest bardzo proste – wystarczy skorzystać z generatora, który jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl lub zgłosić się do urzędu skarbowego, w którym po podaniu numeru PESEL lub NIP otrzyma się informację o koncie. Jeśli podatnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę, stworzone będą dla niego dwa mikrorachunki bankowe, ale płatność powinna być dokonywana na rachunek dedykowany numerowi NIP. Każdy z rachunków spełnia standard NRB, który stosowany jest w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych.

– Istnieje również możliwość wpłacenia podatku za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy. Prawo do tego będą mieli członkowie najbliższej rodziny, aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej czy zastawu skarbowego w momencie, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. Podatek może też uregulować każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie będzie przekraczała 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budziła wątpliwości co do jej przeznaczenia. W ostatnim przypadku, gdy podatek przekroczy tę kwotę, podatnik (lub członek najbliższej rodziny) będzie musiał sam opłacić podatek, inaczej wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego – dodaje ekspertka.

W przypadku zalegania z opłacaniem podatku, dokonana wpłata będzie zaliczała się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. Natomiast, jeśli podatnik nie wskaże typu zobowiązania, naczelnik urzędu skarbowego rozliczy zobowiązanie o najstarszym terminie wymagalności.

Celem stworzenia mikrorachunku podatkowego jest umożliwienie szybkiego uzyskania informacji o niezaleganiu i ograniczenie liczby pomyłek w przelewach do urzędu skarbowego. Dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających wielu pracowników nowa zmiana będzie stanowiła większe utrudnienie niż ułatwienie przez poświęcanie o wiele więcej czasu na zrobienie przelewów na każdy z mikrorachunków.

