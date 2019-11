Ulga na złe długi w PIT i CIT od 2020 r. - uprawnienia dla wierzycieli, obowiązki dla dłużników

Nierównowaga rynkowa między stronami kontraktu często w biznesowej rzeczywistości skutkuje niekorzystnymi dla wierzycieli terminami regulowania płatności. To z kolei – zatorami płatniczymi, szkodliwymi dla całej gospodarki.

Dwie nowelizacje w podatkach dochodowych

Ustawodawca, zauważając problem, zdecydował się wesprzeć w rozwoju małe i średnie przedsiębiorstwa, które warunkują trwały wzrost gospodarczy kraju. Zaproponował wprowadzenie zmian, które mają bardziej stanowczo zmniejszyć „atrakcyjność” forsowania rozwiązań niekorzystnych dla wierzycieli.

Jedną z proponowanych zmian, mają być wchodzące w życie od stycznia 2020 roku dwie nowelizacje – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzają one nowe regulacje w zakresie nieregulowanych w terminie należności, czyli tzw. ulgę na złe długi, na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT.

Zasady rozliczania przychodów i kosztów

Co do zasady, w podatkach dochodowych za przychody uznaje się kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały jeszcze otrzymane. Oznacza to, że przychód podatkowy powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności wynikającej z tego przychodu.

Analogicznie uregulowane są koszty podatkowe. Dłużnicy, zalegający z zapłatą zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych, uprawnieni są do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych.

Nowe uprawnienia i obowiązki wierzyciela oraz dłużnika

Wspomniane wcześniej nowelizacje przepisów dotyczących podatków dochodowych będą dawały wierzycielom możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności zaliczaną do przychodów należnych, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności (określonego w umowie lub na fakturze czy rachunku). Co istotne, będący drugą stroną tej samej transakcji dłużnik, będzie zobowiązany do doliczenia do podstawy opodatkowania wartości zobowiązania nieuregulowanego w powyżej wskazanym terminie, zaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.

Dłużnicy – uwaga na zaliczki już w ciągu roku!

Tym, na co przedsiębiorcy – w szczególności dłużnicy – powinni zwrócić szczególną uwagę, jest zapis nowo wprowadzanej regulacji, zgodnie z którym uprawnienie bądź obowiązek stosowania przepisów o uldze na złe długi konstytuować się będzie już na etapie wpłacanych w ciągu roku zaliczek.

Oznacza to, że w trakcie wyliczania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy, wierzyciel będzie miał możliwość, a dłużnik będzie zobowiązany, uwzględniać wartości nieregulowanych w terminie należności.

Dalsza część artykułu dotyczącego ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

Filip Charkiewicz

Menedżer, Grant Thornton