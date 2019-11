Mały podatnik PIT, CIT i VAT w 2020 r.

Warto też zwrócić uwagę, że od 1 listopada 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy o VAT dotyczące prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT przez małych podatników. W efekcie część podatników już od początku 2020 r. będzie musiała przejść na deklaracje miesięczne.

Szczegóły dotyczące tych zmian przedstawiamy w niniejszym artykule. Wyjaśniamy także jakie prawa przysługują małym podatnikom w podatku VAT i podatkach dochodowych.

Mały podatnik VAT

Na gruncie ustawy o VAT przez małego podatnika rozumie się podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Za małego podatnika uznaje się także prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 45 tys. euro.

Ponadto, małym podatnikiem VAT może zostać podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwot limitów.

Mały podatnik VAT w 2020 r.

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2019 r. wyniósł 4 zł 37 gr.

Wobec czego, w 2020 r. małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2019 r. 5 248 000 zł, a w przypadku drugiego limitu - nie przekroczyła kwoty 197 000 zł.

Wybór metody kasowej

Mały podatnik VAT może skorzystać z pewnych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość stosowania metody kasowej rozliczeń.

Wyjaśnijmy, że metoda kasowa rozliczeń jest szczególną możliwością rozliczania VAT, charakteryzuje ją odmienny niż w przypadku zasad ogólnych sposób powstawania obowiązku podatkowego. O ile normalnie moment powstania ­obowiązku podatkowego jest najczęściej konsekwencją wydania towaru lub wykonania usługi, w przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty.

Zasada ta bezwzględnie obowiązuje jednak tylko w przypadku sprzedaży na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

W celu rozpoczęcia stosowania metody kasowej mali podatnicy muszą zawiadomić o tym właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie musi zostać dokonane do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę.

Rezygnacja z metody kasowej

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej. Jednak może to zrobić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Utrata możliwości rozliczania się metodą kasową

Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną przez ustawodawcę, czyli wspomniane już limity uprawniającego go do korzystania ze statusu małego podatnika.

Rozliczenia kwartalne

Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe, to mały podatnik VAT, który wybrał metodę kasową, zobowiązany jest do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy kwartalne (czyli deklaracji VAT-7K) - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Natomiast mały podatnik, którzy nie wybrał metody kasowej, również może składać kwartalne deklaracje podatkowe, jednak pod warunkiem że:

- minęło 12 miesięcy od miesiąca, w którym naczelnik zarejestrował go jako podatnika VAT czynnego, lub

- w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach nie dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Poza tym, mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą składać kwartalne deklaracje VAT, tylko gdy dokonają takiego wyboru, tzn. złożą pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Jeżeli tego nie zrobią, składają miesięczne deklaracje VAT.

Utrata prawa do składania kwartalnych deklaracji

Podkreślić należy, że z uwagi na zmianę od 1 listopada 2019 r. ustawy o VAT, nie tylko mali podatnicy dokonujący dostaw niektórych towarów, ale również świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, którzy rozliczają VAT metodą kasową, mogą stać się obowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.

To oznacza, że lista podatników, którzy mogą stracić prawo do kwartalnych rozliczeń mimo posiadania statusu małego podatnika, wydłuży się. Dotyczy to podatników, którzy dokonują dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (objętych obowiązkowym mechanizmem split payment), u których w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach łączna wartość tych transakcji bez kwoty podatku przekroczyła, choćby w jednym miesiącu z tych okresów, kwotę 50 000 zł.

Jednak – jak wynika z nowelizacji - podatnicy, którzy przed 1 listopada 2019 r. składali deklaracje za okresy kwartalne, a po zmianie przepisów utracili to prawo, składają deklaracje za okresy miesięczne dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r.

Mały podatnik w PIT i CIT w 2020 r.

Wracając do tematu małego podatnika w podatkach dochodowych.

Od 1 stycznia 2020 r. zostanie podwyższony limitu przychodów dla małego podatnika w PIT i CIT – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Wynika to z nowelizacji z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

W efekcie zmian limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT i CIT w roku 2020 będzie wynosił 8 747 000 zł. Będzie więc o ponad 3,6 mln zł wyższy od limitu obowiązującego dla roku 2019.

Wyjaśnijmy, że status małego podatnika daje prawo m.in. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro. Dla roku 2020 kwota ta wyrażona w złotych wynosi 219 000 zł.

Ważne!

Do limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Są to:

1) kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3),

2) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4),

3) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5),

4) urządzenia techniczne (KŚT 6),

5) środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7),

6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8).

Jednorazowej amortyzacji nie podlegają budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 2).

Moment dokonania odpisu amortyzacyjnego

Dowolny miesiąc roku podatkowego, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie wcześniej jednak niż miesiąc wprowadzenia go do tej ewidencji. Jeżeli z uwagi na limit jednorazowej amortyzacji podatnik nie mógł jednorazowo zamortyzować środka trwałego, to od następnego roku podatkowego kontynuuje jego amortyzację, dokonując odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną lub liniową. Suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego.

9% stawki CIT

Posiadanie statusu małego podatnika jest także jednym z warunków uprawniającym do stosowania 9% stawki w podatku CIT.

Podsumowując, w związku z nowymi limitami podatkowymi wynikającymi ze zmian w prawie oraz wyższego kursu euro, a także zmianami ustawowymi dotyczącymi składania deklaracji VAT, na pewno warto sprawdzić odpowiednio wcześniej, jak mogą one wpłynąć na firmowe rozliczenia w 2020 roku.

