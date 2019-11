Indywidualny mikrorachunek podatkowy dla każdego od 2020 r.

Zmiana dla VAT, PIT i CIT

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przedsiębiorca (jako podatnik i płatnik) oraz każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będzie zobowiązany do dokonywania przelewów z tytułu podatków PIT, CIT i VAT na swój indywidualny mikrorachunek - zamiast (jak dotychczas) na rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego. Obecne rachunki bankowe urzędów skarbowych będą aktywne tylko do końca 2019 r. Po tym terminie wszelkie przelewy (również te dotyczące 2019 r., ale realizowane już w 2020 r.) będzie należało dokonywać na mikrorachunek.

Należy zauważyć, że obecnie każdy przedsiębiorca ma już swój indywidualny rachunek do przelewów z tytułu ZUS.

reklama reklama



Wyjątki

W przypadku podatnika/płatnika, który nie posiada numeru NIP lub numeru PESEL (choć co do zasady, każdy podatnik w Polsce musi posiadać jeden z tych numerów) płatności należy dokonywać na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego. Mikrorachunek ten będzie można znaleźć w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które będzie opublikowane w grudniu 2019 r. Dokonując przelewu w takim przypadku należy w jego tytule wskazać numer dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Wyjątek ten dotyczy jedynie osób/podmiotów oczekujących na decyzję o przyznaniu numeru PESEL/NIP i ma charakter przejściowy.

Brak zmiany dla pozostałych podatków

Podatki/daniny inne niż PIT, CIT i VAT (np. cło) należy wpłacać na dotychczasowych zasadach tj. na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Przed dokonaniem przelewów należy jednak je sprawdzić w ww. obwieszczeniu, tak aby mieć pewność, że zostały zrealizowane prawidłowo.

Jak sprawdzić swój mikrorachunek?

Każdy podatnik/płatnik może sprawdzić numer swojego mikrorachunku korzystając z generatora zamieszczonego na stronie ministerstwa finansów (link poniżej) lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wystarczy, że poda:

PESEL, jeśli jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej (lub nie jest czynnym podatnikiem VAT);

NIP, jeśli prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT , płatnikiem podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne.

Co istotne, to podatnik/płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie mikrorachunku – dlatego wpisując ww. dane należy mieć pewność co do ich poprawności.

Jak działa mikrorachunek?

Mikrorachunek będzie działał tylko w jedną stronę (wpłaty od podatnika/płatnika do urzędu skarbowego) – oznacza to, że zwroty nadpłat i podatków będą w dalszym ciągu otrzymywane od urzędu skarbowego na rachunek ROR podatnika/płatnika (rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy) tak jak dotychczas.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy

Teoretycznie nowe rozwiązanie ma wpłynąć na możliwość szybszego uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu (przy czym już obecnie w ordynacji podatkowej obowiązuje przepis wskazujący na konieczność jego niezwłocznego wydania, nie później jednak niż 7 dni), czy ograniczyć ilość pomyłek w przelewach do urzędu skarbowego.

Bartosz Gebel

Doradca podatkowy (nr wpisu 13557)

Biuro Rachunkowe Ergotax Sp. z o.o.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet