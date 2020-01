Usługi gastronomiczne świadczone podczas imprez i eventów bez obowiązkowej kasy fiskalnej on-line

Wymiana kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na tzw. kasy on-line

Na podstawie art. 145b ust. 1 ustawy o VAT podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

do dnia 31 grudnia 2019 r. – do: świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; do dnia 30 czerwca 2020 r. – do: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ci podatnicy po upływie ww. terminów mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kas fiskalnych on-line (tj. kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas).

Jednak warto wskazać, że podatnicy prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT, zostali zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych (tj. kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).

Usługi gastronomiczne na imprezach i eventach

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zwrócił się podatnik, który „prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. Działalność ta nie jest prowadzona w stacjonarnej placówce gastronomicznej, a polega na sprzedaży produktów z grilla, produktów typu fast food oraz piwa i napojów w różnych miejscach na terenie kraju podczas różnych imprez i eventów. Sprzedaż produktów odbywa się w poszczególnych miejscach przez czas trwania eventu (zazwyczaj jest to kilka godzin). Wszystkie produkty i potrawy przygotowywane są na miejscu, na stoiskach, które są każdorazowo montowane podczas każdej imprezy (ustawiane stoły, a na nich sprzęt gastronomiczny), a po zakończeniu świadczenia usług takie stoisko jest rozmontowane i zlikwidowane. Sprzedaż produktów jest rejestrowana na kasach rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.”

Wnioskodawca powziął w wątpliwość, czy świadczone przez niego usługi gastronomiczne podczas różnych imprez organizowanych na terenie całego kraju podlegają pod obowiązkowe użytkowanie kas fiskalnych on-line od 1 lipca 2020 roku. Podatnik podkreślił również, że potrawy są przygotowywane przez niego na miejscu podczas imprez, w wyznaczonych stoiskach, które po evencie są rozmontowywane.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 stycznia 2020 roku (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.815.2019.1.JM) uznał, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi gastronomiczne nie mieszczą się w katalogu branż obowiązanych do wymiany kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2020 roku. Ten obowiązek dotyczy jedynie placówek stacjonarnych.

Dyrektor KIS w interpretacji z 31 października 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR) uznał, że „stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp.

Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. (...) wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.”

Wnioskodawca świadczy co prawda usługi gastronomiczne, ale jedynie przez kilka godzin podczas trwania eventu, nie posiada stałego miejsca, lokalu, w którym przygotowuje potrawy, więc (zdaniem Dyrektora KIS) nie spełnia ustawowych przesłanek do wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line do 30 czerwca 2020 roku.

Podsumowując, podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, ale nie w stacjonarnych placówkach gastronomicznych nie mają obowiązku wymiany obecnie użytkowanych kas fiskalnych na kasy on-line. Tacy podatnicy mogą po 30 czerwca 2020 r. prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.

Monika M. Brzostowska

