Zwolnienie z kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet

Zasadą w podatku VAT jest ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednakże, ustawodawca przewiduje szereg wyjątków od tej zasady, które mają ułatwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej. Szczegółowo kwestię zwolnień z kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie zwalnia z obowiązku niektóre grupy podatników oraz niektóre rodzaje czynności.

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wspomniana ewidencja może być prowadzona przykładowo w formie arkusza kalkulacyjnego z wyszczególnionymi danymi klienta i transakcji.

Powyższe zwolnienie nie może być jednak stosowane we wszystkich rodzajach sprzedaży. Przykładowo, zwolnienie nie może być stosowane w przypadku dostawy części do silników, sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, czy perfum i wód toaletowych. Pełna lista wyłączeń znajduje się w § 4 rozporządzenia.

Podsumowując, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

dostawa towarów musi odbywać się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), zapłata za towar musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem; z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana; przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy nadto pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W pozostałych przypadkach może być aktualny obowiązek wystawienia faktury.

Paweł Terpiłowski, Radca prawny, Konsultant podatkowy

ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k. Spółka doradztwa podatkowego