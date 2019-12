Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

Co zawiera decyzja dot. WIS?

Zawiera ona:

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS; klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

W czym pomaga WIS?

WIS w sposób jednoznaczny pomoże określić przedsiębiorcy, jaką stawkę podatku VAT ma stosować, ponieważ odnosi się do określenia właściwego kodu PKWiU bądź kodu CN. Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca zawnioskuje o WIS i zostanie ona mu doręczona, to organ podatkowy nie może zakwestionować zastosowanej stawki VAT w razie kontroli. Wnioskodawca posiada więc ochronę prawną w stosunku do:

towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona; usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona; towarów oraz usług (świadczenie kompleksowe), które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

W okresie przejściowym w przypadku otrzymania Wiążącej Informacji Stawkowej przez przedsiębiorcę przed 1 kwietnia 2020 r. wiąże on organy podatkowe wobec podatnika,

w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu. Okres przejściowy wynika z tego, że „stara” PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT do 31 marca 2020 r. Oznacza to, że przedmiotem zapytania może być stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem książek, gazet i czasopism).

Wezwanie do dostarczenia próbki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru.

Termin wydania WIS

WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się czasu na złożenie przez podatnika dodatkowych wyjaśnień na wezwanie organu bądź wezwania do dostarczenia próbki towaru.

Pułapki WIS

Podatnik, który skorzysta z WIS i stosuje określoną stawkę podatku VAT, powinien pamiętać o tym, że WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmian przepisów prawa podatkowego

odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem np. ustawowa zmiana stawki VAT. Ponadto, Dyrektor KIS może z urzędu uchylić bądź zmienić wydaną WIS,

w przypadku gdy nie jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa np. przyjęcie zmian w Nomenklaturze scalonej (CN). Także Szef KAS ma uprawnienie do zmiany bądź uchylenia WIS, gdy stwierdzi jej nieprawidłowość.

Odwołanie/Skarga od decyzji WIS

Od decyzji wydanej przez Dyrektora KIS w sprawie WIS przysługuje odwołanie do tego samego organu. Z kolei od decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podatnicy będą mieli więc możliwość tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych złożyć skargę na decyzję Dyrektora KIS do WSA.

