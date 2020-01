Opodatkowanie dostawy niezabudowanej działki dwiema stawkami VAT

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



Tak więc, dostawa działki niezabudowanej uznawanej za teren budowlany w powyższym rozumieniu jest opodatkowana stawką 23%, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma natomiast zwolnienie z podatku.

W praktyce, dostawy terenów niezabudowanych można podzielić na cztery przypadki:

1. dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przeznaczono ją pod zabudowę – transakcja jest opodatkowana stawką 23%;

2. działkę objęto miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale nie przeznaczono jej w nim pod zabudowę – dostawa jest zwolniona z VAT;

3. dany teren nie jest uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale jest wydana decyzja o warunkach zabudowy – dostawę należy opodatkować 23% VAT;

4. w odniesieniu do działki nie został wydany, ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy – stosuje się zwolnienie.

Pojawia się wątpliwość w sytuacji, w której w odniesieniu do jednej działki (przedmiotu sprzedaży) zwolnienie może być zastosowane jedynie częściowo. Przyjmuje się jednak, że dostawa jednej działki może być opodatkowana według jednolitych zasad. Ma to miejsce, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Chodzi więc o sytuacje, w których działkę da się podzielić według kryteriów wynikających z ustawy o VAT.

Takim przypadkiem będzie dostawa działki, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na różne cele. Przykładowo, część terenu jest oznaczona jako przeznaczony pod zabudowę (np. handlową), a część jako tereny zielone. Opodatkowanie w wysokości 23% będzie miało zastosowanie, w zakresie w jakim grunt jest przeznaczony pod zabudowę, w pozostałej część obowiązuje zwolnienie. Znajduje to potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.11.2018 r., znak: 0115-KDIT1-3.4012.715.2018.2.JC.

Z podobną sytuacja mamy do czynienia, jeżeli dana działka tylko w pewnym zakresie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Takiego przypadku dotyczyła interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.12.2017 r., znak: 0114-KDIP4.4012.506.2017.3.AKO, w której stwierdzono, że: „Skoro zatem działka nr 525/1 została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej powierzchni 74 m2 z przeznaczeniem pod drogę publiczną, to w świetle ww. definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, działka ta w tej części będzie stanowić teren budowlany i w konsekwencji planowana transakcja zamiany będzie – w tej części – opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, gdyż do transakcji tej nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. W pozostałej części swojej powierzchni, tj. 2 805 m2, działka nr 525/1, jako grunt niezabudowany, nieobjęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, nie spełnia definicji terenu budowlanego, o którym mowa w ww. art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, i w konsekwencji planowana transakcja zamiany będzie – w tej części – korzystała ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy”.

Michał Samborski, doradca podatkowy ECDP sp. z o.o.