Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności zasadniczo jest dobrowolny. Jest natomiast obowiązkowy przy płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a więc przekracza kwotę 15.000 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 108a ust. 1c ustawy o VAT, mechanizm podzielonej płatności stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Wobec tego, podzieloną płatność należy zastosować, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi sprzedawca ma zamiar otrzymać całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Faktura proforma jest zasadniczo wystawiana w celu otrzymania przez sprzedawcę zaliczki, zadatku, czy ogólnie mówiąc – przedpłaty. Zatem, niewątpliwie dotyczy płatności, o której mowa w powyżej przywołanych przepisach. Jeżeli zatem, faktura proforma obejmuje przedpłatę na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość faktury przekracza 15.000 złotych, to zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do opłacenia faktury proformy staje się obowiązkowe. W innych przypadkach, podatnik może zapłacić proformę z pominięciem podzielonej płatności lub skorzystać z niej dobrowolnie.

Opłacając zwykła fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, płacący ma obowiązek wskazać w komunikacie przelewu następujące informacje:

kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Natomiast przy opłacaniu faktury proformy w komunikacie przelewu, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w punkcie 3, wpisuje wyraz "zaliczka".

Paweł Terpiłowski, Radca prawny, Konsultant podatkowy

ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp. k. Spółka doradztwa podatkowego

