Czy można zapłacić za fakturę pro forma, korzystając ze split payment

Według stanowiska Ministerstwa Finansów faktura pro forma nie jest fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Dlatego do takiego dokumentu nie należy stosować mechanizmu podzielonej płatności. Kontrahent nie ma możliwości zwrotu należności, ponieważ zapłata dotyczy rzeczywistej transakcji i jest dokonana na rzecz właściwego podmiotu. Sprzedawca i nabywca nie poniosą negatywnych konsekwencji błędnego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) jest to sposób dokonywania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z kwotą VAT. Podstawowym założeniem tego mechanizmu jest podział należności na:

kwotę odpowiadającą kwocie VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz

kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT.

Nabywca, w celu dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, musi skorzystać z przeznaczonego do tego celu rodzaju przelewu, używając tzw. komunikatu, udostępnianego przez bank/SKOK. Podziału płatności automatycznie dokonuje bank/SKOK, który przekazuje określone w komunikacie kwoty na rachunek VAT oraz na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. W komunikacie przelewu należy uzupełnić dodatkowe pola, takie jak:

kwota VAT (lub część), kwota sprzedaży brutto (lub część), numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, NIP dostawcy.

Wynika z tego, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest uzależnione od posiadania faktury, na podstawie której płatność ma być zrealizowana. Jednak jak wskazuje Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 29 czerwca 2018 r. dotyczących stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zastosowanie tego mechanizmu nie będzie możliwe w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą pro forma. Dokument ten nie jest bowiem fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-463/13-2/KOM), stwierdzając, że:

Dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty, czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami „pro forma” powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.

Technicznie możliwa jest jednak zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności ze wskazaniem danych wynikających z faktury pro forma, ponieważ bank nie weryfikuje poprawności działania nabywcy.

W przypadku błędnego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do faktury pro forma, nabywca dokonujący zapłaty traci przywileje określone w art. 108c ust. 1 i 2 ustawy o VAT, związane z prawidłowym stosowaniem split payment. U otrzymującego zapłatę nie wystąpią negatywne skutki ww. transakcji. Zgromadzi on jedynie dodatkowe środki na wydzielonym rachunku VAT. Będzie mógł je wykorzystać przede wszystkim do:

zapłaty kwoty VAT wykazanej na fakturze, otrzymanej od dostawcy lub usługodawcy z tytułu nabycia towarów lub usług lub

do uregulowania rozliczeń z urzędem skarbowym (np. wpłaty na rachunek urzędu skarbowego podatku VAT).

Podatnik ma również możliwość uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków (w celu swobodnego dysponowania tymi środkami) z rachunku VAT na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy.

Ustawa przewiduje możliwość zwrotu do nabywcy, wpłaconej na rachunek VAT kwoty, w ściśle określonych przypadkach. Jest to możliwe w sytuacji:

nienależnego otrzymania płatności przez podatnika, który nie jest dostawcą towaru lub usługodawcą, oraz

gdy wpłacona kwota VAT wynika z faktury, do której następnie została wystawiona faktura korygująca.

Tym samym nie ma formalnych podstaw do zwrotu środków w przypadku zapłaty należności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na podstawie faktury pro forma. Nie można uznać takiej zapłaty za płatność nienależną, w sytuacji gdy dotyczy ona transakcji niekwestionowanej przez strony oraz dokonanej na rzecz właściwego podmiotu.

Podsumowując, w razie wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności do zapłaty należności wynikającej z faktury pro forma zarówno nabywca, jak i sprzedawca nie poniosą negatywnych konsekwencji.

Płacący, który błędnie zastosował omawiany mechanizm, straci korzyści wynikające z ustawy o VAT. Taka płatność nie będzie wyłączała odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania oraz podwyższonych odsetek od zaległości. Otrzymujący zapłatę zgromadzi jedynie na rachunku VAT dodatkowe środki, które będzie mógł wykorzystać w rozliczeniach z kontrahentami lub z urzędem skarbowym. W analizowanej sytuacji podatnik może również wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z pisemnym wnioskiem, o wyrażenie zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na powiązany z nim rachunek rozliczeniowy podatnika.

Brak jest również formalnych podstaw zwrotu środków do nabywcy, ponieważ nie można uznać, że jest to płatność otrzymana nienależnie przez dostawcę, w sytuacji gdy dotyczy rzeczywistej transakcji oraz właściwego podmiotu.

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT