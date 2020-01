Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT w 2020 roku

Podatnicy CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub wpisani do innych rejestrów KRS), sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów-Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS.

Jak przesłać sprawozdanie

Sprawozdania do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem:

interfejsu programistycznego (więcej informacji na podatki.gov.pl)

podatki.gov.pl) bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (umożliwia ich sporządzenie w wersji struktury 1_2, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości).

UWAGA

Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych.