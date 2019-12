PKWiU 2008 do celów PIT, CIT, ryczałtu i karty do końca 2020 roku - do celów VAT do 31 marca

PKWiU 2008 w podatkach dochodowych do końca 2020 roku

Obecnie obowiązująca (do celów statystycznych ale nie do celów podatkowych) PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. W tym rozporządzeniu z 4 września 2015 r. zastrzeżono jednocześnie, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (a także do celów VAT), do 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

W wyniku nowelizacji rozporządzenia z 4 września 2015 r., dokonanych rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2453) i z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2440), postanowiono, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (a także do celów VAT), PKWiU 2008 wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wobec powyższego konieczne stało się dokonanie zmian legislacyjnych mających na celu dostosowanie z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisów o podatku dochodowym do PKWiU 2015. Pozwolić to miało na prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym z uwzględnieniem symboli i nazw grupowań PKWiU 2015. Ulec zmianie miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015. Zmiany te polegać miały na przyporządkowaniu symboli i nazw grupowań PKWiU 2015 w miejsce symboli i nazw grupowań PKWiU 2008, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych. W tym celu Minister Finansów przygotował już w lipcu 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer z wykazu prac legislacyjnych: UD 566). Projekt ten miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2019 r. a następnie skierowany do Sejmu, by zdążyć uchwalić i opublikować tą nowelizację przed grudniem 2019 roku.

To się jednak rządowi nie udało a stan prac nad tym projektem nie gwarantuje (jak napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia RM przedłużającego stosowanie PKWiU 2008), że zmiany ustawowe wdrażające nową PKWiU 2015 do celów podatku dochodowego zostaną uchwalone w terminie zapewniającym ich obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2020 r., uzasadnione jest zapewnienie stosowania PKWiU 2008 do celów podatku dochodowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dlatego też GUS przygotował 19 grudnia 2019 r. projekt rozporządzenia Rady Ministrów przedłużającego stosowanie klasyfikacji statystycznej PKWiU 2008 do celów podatku dochodowego, tj. do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do 31 grudnia 2020 r.

Projekt ten w ekspresowym tempie ma przejść rządową ścieżkę legislacyjną, tak, by mógł zostać opublikowany przed końcem roku i wejść w życie dokładnie 31 grudnia 2019 r.

PKWiU 2008 w VAT do 31 marca 2020 roku

Do celów opodatkowania VAT także nadal obowiązuje PKWiU 2008.

Jednak w tym przypadku gotowa i opublikowana już jest ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), która wprowadza tzw. nową matrycę stawek VAT. Ta nowelizacja z 9 sierpnia 2019 r. przewiduje też zmianę sposobu identyfikacji towarów i usług, m. in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Planowane w tym zakresie zmiany zakładają odejście od stosowanej do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów,

aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Przepisy ustawy o VAT w tym zakresie będą stosowane od 1 kwietnia 2020 r.

Dlatego konieczne stało się wydłużenie stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług (do 31 marca 2020 r.) obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku (PKWiU 2008).

Wymaga to zmiany obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) (PKWiU 2015), co nastąpi wskutek wydania omawianego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Źródło: Projekt (z 19 grudnia 2019 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)