Twój e-PIT dla przedsiębiorców po 2020 roku

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy i PIT, który odsuwa objęcie usługą Twój e-PIT osób prowadzących działalność gospodarczą. W czwartek 9 stycznia 2020 r. podczas drugiego czytania zmian posłowie nie zgłosili poprawek do projektu i projekt został skierowany do głosowania. MF zapewnia, że udoskonalona usługa zostanie udostępniona najszybciej jak to możliwe. Zgodnie z projektem od lutego 2020 r. w udostępnionych (w ramach usługi Twój e-PIT) podatnikom deklaracjach wskazywana będzie kwota ulgi na dzieci.