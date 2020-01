e-Urząd Skarbowy już wystartował - kompleksowa obsługa podatnika online w 2022 roku

Program budowy e-Urzędu Skarbowego ruszył w czerwcu 2019 r. Jak wyjaśnił Koch w rozmowie z PAP, w sprawie dofinansowania realizacji projektu podpisano porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Opiewa ono na kwotę blisko 102 milionów złotych, które pochodzą z funduszy UE.

"W oparciu o portal podatki.gov.pl chcemy zbudować e-Urząd Skarbowy, który zapewni kompleksową obsługę każdego podatnika, w tym przedsiębiorcy. Zależy nam na tym, aby podatnik mógł swobodnie korzystać z rozwiązań cyfrowych przy załatwianiu wszystkich spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi. Chodzi o to, by nie musiał osobiście udawać się do urzędu skarbowego, by składać wnioski lub dokumenty" – powiedział Koch.

Według niego, po uruchomieniu e-Urzędu Skarbowego urzędy będą mogły skoncentrować się na wsparciu podatników, weryfikacji rozliczeń podatkowych, czy transakcji gospodarczych oraz na pracy analitycznej, która nabiera coraz większego znaczenia.

„To nie znaczy, że +okienka+ definitywnie znikną. Chcemy dać naszym obywatelom alternatywną, cyfrową możliwość kontaktu z fiskusem. Aktualne badania rynku wskazują, że Polacy chętnie korzystają z e-usług i cenią wygodę, jaką daje technologia i możliwości cyfrowego świata. Dobitnie pokazała to wprowadzona w 2019 r. usługa Twój e-PIT, za pomocą której już w pierwszym roku działania Polacy wysłali aż 7 milionów PIT-ów. Dlatego też z determinacją realizujemy naszą wizję, w której podatnik może zrealizować wszystkie czynności związane z podatkami, praktycznie z każdego miejsca na świecie" - powiedział Koch.

Poinformował, że poszczególne usługi w ramach e-Urzędu Skarbowego będą wdrażane stopniowo. Portal będzie powoli rósł oferując coraz bardziej kompleksową obsługę podatników.

Koch przypomniał, że pierwsza usługa w ramach e-Urzędu Skarbowego weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. To możliwość wysłania w formie elektronicznej do urzędu skarbowego informacji o dokonaniu przelewu na rachunek spoza Wykazu podatników VAT.

Z początkiem 2020 roku obowiązują bowiem sankcje za dokonanie zapłaty za fakturę o wartości przekraczającej 15 tys. zł na rachunek, którego nie ma w tym wykazie. W takiej sytuacji firma podlega tzw. solidarnej odpowiedzialności za zapłatę VAT i nie może zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów.

"Jeżeli podatnik w ciągu trzech dni od wykonania takiego przelewu zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego, sankcje nie będą go dotyczyć. Od 1 stycznia br. taki formularz zgłoszenia jest dostępny tylko w wersji elektronicznej w ramach e-Urzędu Skarbowego, po uwierzytelnieniu" – powiedział Koch.

Wśród usług przeznaczonych dla osób fizycznych, które pojawią się w e-Urzędzie Skarbowym, jest prezentacja on-line informacji o mandatach wystawianych przez policję. Za ich pobór odpowiada centrum mandatowe MF w Opolu, fiskus ma więc informacje o tym, jakie mandaty zostały wystawione, kiedy i gdzie oraz czy zostały opłacone.

"W sytuacji, kiedy mandat nie będzie opłacony podatnik będzie mógł skorzystać z przycisku +opłać online+ i uregulować należność. Będziemy też rozmawiać z innymi służbami np. Inspekcją Transportu Drogowego, aby móc prezentować kompleksową informację o mandatach" - zapowiedział Koch.

Zakończenie wdrażania programu e-Urząd Skarbowy ma nastąpić w 2022 r. Podatnik, po zalogowaniu się do systemu, będzie wybierać tzw. kontekst, w jakim będzie chciał pracować. „Obecnie mamy zdefiniowane cztery konteksty: osoby fizycznej, przedsiębiorcy lub pełnomocnika firmy, notariusza i komornika” - powiedział.

Docelowo, korzystając e-Urzędu Skarbowego będzie można zobaczyć bieżący stan wszystkich swoich rozliczeń podatkowych, w tym celnych i akcyzowych, bowiem - jak zapowiedział Koch - planowane jest zintegrowanie e-Urzędu Skarbowego z platformą elektronicznych usług służby celnej (tzw. PUESC).

Ponadto poprzez e-Urząd Skarbowy będzie można uzyskać on-line wszelkiego rodzaju zaświadczenia od fiskusa np. o niezaleganiu z podatkami. Podatnik po zalogowaniu się znajdzie na profilu także historię tzw. mikrorachunku podatkowego (obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. dla PIT, CIT i VAT) wraz ze wszystkimi rozliczeniami zrealizowanymi przez mikrorachunek.

Docelowo, jak zapowiedział Koch, e-Urząd Skarbowy wchłonie też usługę Twój e-PIT, która stanie się częścią e-Urzędu Skarbowego. Zostanie z nim także zintegrowany system e-doręczeń, czyli tzw. skrzynka dla doręczeń podatkowych. Podatnik będzie mógł zdecydować, w jakiej formie chce otrzymywać pisma z administracji skarbowej i w jakiej formie będzie wysyłać pisma do urzędów skarbowych - elektronicznie, czy papierowo.

"Będziemy też integrować e-Urząd Skarbowy z systemem płatności on-line, aby z jego poziomu była możliwość uregulowania swoich zobowiązań wynikających z podatków, mandatów karnych, czy skarbowych, opłat skarbowych i należności niepodatkowych. Kontynuujemy naszą misję realizacji rozliczeń podatkowych za pomocą przysłowiowych +dwóch kliknięć+, także w obszarze realizacji płatności należności podatkowych” - powiedział.

„Pracujemy także nad udostępnieniem dedykowanego, spersonalizowanego kalendarza zawierającego powiadomienia dla podatnika m.in. w zakresie obowiązków podatkowych, toku postępowań, prowadzonych z udziałem użytkownika, czy dla niego albo innych indywidualnych zdarzeń zdefiniowanych przez niego" – dodał.

W założeniu system będzie podpowiadać np. jaką deklarację i kiedy należy złożyć, kiedy zapłacić podatek, itp. Ministerstwo Finansów myśli też o przypomnieniach, które mogą być przesyłane podatnikom różnymi kanałami np. sms-ami, mms-ami, czy droga mailową.

"Na razie nie ma jeszcze finalnych decyzji, w jakiej formie będą one przekazywane. Kwestia ta wymaga także weryfikacji od strony formalno-prawnej" - powiedział.

Projekt przewiduje, jak wyjaśnił, rozwój koncepcji jednego punktu dostępu do fiskusa – podatnik będzie się logował preferowaną metodą uwierzytelniania przy użyciu tzw. węzła krajowego, a następnie będzie miał dostęp do wszystkich e-usług fiskusa. Jednym z głównych środków uwierzytelniania w tym przypadku jest profil zaufany. Do „węzła” – powiedział przedstawiciel MF - będą sukcesywnie dołączane inne podmioty, tzw. dawcy tożsamości, którzy są w stanie uwierzytelniać podatników, na przykład banki. (PAP)

Projekt e-Urząd Skarbowy został przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

e-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym Ministerstwa Finansów, w którym zalogowany podatnik będzie miał dostęp do informacji podatkowych i będzie mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące spraw podatkowych.

