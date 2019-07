Twój e-PIT najpopularniejszą usługą e-administracji

Ministerstwo zwraca uwagę na rosnącą popularność profilu zaufanego (PZ), który umożliwia korzystanie z e-usług administracji. Wskazano, że tylko jednego dania, w poniedziałek 24 czerwca br. Polacy wysłali online 2102 pism do urzędów, złożyli przez internet niemal 554 wniosków o nowy dowód osobisty, 95 razy zgłosili online utratę dowodu tożsamości, 225 razy skorzystali z e-usługi meldunkowej, zgłosili (także bez wizyty w urzędzie) narodziny niemal 200 maluchów i założyli ponad 6400 profili zaufanych. Według MC początek tygodnia to ulubiony czas na załatwianie spraw urzędowych przez internet.

"Każdy kto ma profil zaufany ma też swój urząd na wyciągnięcie ręki, otwarty 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z miesiąca na miesiąc widać, że Polacy coraz bardziej doceniają i wykorzystują ten sposób kontaktu z urzędnikami" – mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Tylko przez pierwszych pięć miesięcy tego roku Polacy założyli niemal 1 150 000 profili zaufanych. To prawie 3 razy więcej, niż liczba właścicieli PZ w 2016 r. Wtedy korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób, z czego w większości byli to urzędnicy. Do końca 2017 r. założyło go ponad 1,3 miliona osób. Ilu właścicieli profilu zaufanego mamy obecnie? Niemal 3 800 000" – poinformował Zagórski.

Zgodnie z danymi MC, rekordowe miesiące dla profilu zaufanego w tym roku to luty, marzec i kwiecień. Tylko w te trzy miesiące przybyło ponad 931 tysięcy nowych właścicieli PZ. Jedną z pierwszych e-usług, z jakiej skorzystali, było sprawdzenie i wysłanie e-PIT-a.

Jak podaje ministerstwo, zdecydowanie najpopularniejszą e-usługą jest możliwość składania przez internet deklaracji podatkowych (PIT). Z uruchomionej w tym roku przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT skorzystało prawie 7 milionów Polaków. W sumie, w tym roku kilkanaście milionów osób online rozliczyło się z fiskusem.

"Popularność tego rodzaju usług potwierdzają nasze badania, które przeprowadziliśmy w ramach projektu +Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych+. Składanie online deklaracji podatkowych to najczęściej wykorzystywana usługa elektroniczna. Zna ją 83 proc. zbadanych przez nas internautów, natomiast korzystało z niej 53 proc. Niemal każdy (92 proc.) ocenia realizację tej usługi dobrze lub zdecydowanie dobrze" - informuje MC.

Drugą najczęściej znaną e-usługą jest złożenie wniosku Rodzina 500+. Tak wskazało 72 proc. naszych respondentów. Resort zaznacza, że od 1 lipca rodzice ponownie mogą z niej skorzystać, składając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko.

Trzecie miejsce na podium w kategorii „najbardziej znana e-usługa” zajmuje przygotowany przez resort cyfryzacji wniosek online o dowód osobisty. Zadecydowało o tym 67 proc. internautów. Jak wynika z badań, usługą, z której mimo wysokiej znajomości (67 proc.), rzadko się korzysta (19 proc.) jest zakładanie działalności gospodarczej.

W kategorii „najczęściej wykorzystywana e-usługa” drugie miejsce zajęła możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych (przygotowana przez MC). Korzystało z niej 30 proc. zbadanych przez ministerstwo internautów.

"Usługami, które są najlepiej oceniane - oprócz składania deklaracji podatkowych - są złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (85 proc.) oraz sprawdzanie punktów karnych (83 proc.)" - dodano.

W komunikacie napisano, że badanie pokazało, iż zdaniem internautów powyżej 18 lat z roku na rok poprawia się łatwość znalezienia potrzebnych informacji na stronach internetowych urzędów/instytucji. Poprawia się także zrozumiałość i użyteczność informacji zamieszczanych na tychże stronach. Zauważono, że coraz więcej internautów korzysta z poszczególnych e-usług, zwłaszcza z wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wniosku Rodzina 500+.

Podczas badań zapytano, co o e-usługach publicznych myślą osoby niekorzystające z internetu w wieku 45-64 lata. "Ta grupa – jak wynika z naszych badań – zna średnio trzy e-usługi. Przy czym podstawą ich znajomości jest głównie telewizja oraz rodzina i znajomi. Osoby niekorzystające z internetu najbardziej świadome są możliwości załatwienia online takich spraw, jak składanie deklaracji podatkowych, wniosku Rodzina 500+ oraz sprawdzania punktów karnych" - poinformowano.

W komunikacie wskazano, że poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych w Polsce jest najwyższy w skali UE. Zauważono, że Komisja Europejska w tegorocznym raporcie DESI (Digital Economy and Society Index) przyznała, że łączność, korzystanie z usług internetowych i integracja technologii cyfrowej nadal stanowią obszary, z którymi związanych jest najwięcej wyzwań.

"Jesteśmy w pierwszej piątce krajów UE o najlepszym wskaźniku postępu. Nasza dynamika jest większa niż w całej Unii. Stawiamy na edukację, podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa, wyrównywanie szans, a przede wszystkim na inwestycje. Dzięki nim pozycja Polski w tego typu raportach będzie rosła z roku na rok" – mówi minister cyfryzacji.

Jak wyjaśniono, w ramach pierwszego badania rocznego w projekcie „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” zrealizowano dwa badania, tj. badanie z internautami w wieku 18 i więcej oraz badanie z osobami niekorzystającymi z internetu w wieku 45-64 lat. Pierwsze badanie zrealizowano techniką CAWI, natomiast drugie - z zastosowaniem techniki CATI. W ramach pierwszego modułu zrealizowano 4985 wywiadów, zaś w ramach drugiego 1000 wywiadów. Badania zrealizowano w listopadzie i grudniu 2018 r.

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Marcin Musiał

