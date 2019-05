Korekta e-PITa rozliczonego automatycznie

W ramach Twój e-PIT automatycznemu rozliczeniu podatków za 2018 rok poddało się około 2,2 milionów Polaków. Niestety, tysiące osób mogą otrzymać wezwanie do zapłaty podatku, którego nie dostałyby, gdyby rozliczyły się samodzielne i uwzględniły należne ulgi. Ponadto istnieje spora szansa, że zamiast dopłaty otrzymałyby zwrot. Na szczęście możliwe jest złożenie korekty.

Jakie informacje można skorygować?

Twój e-PIT automatycznie wprowadza do rozliczenia ulgi, o których prawnie wiadomo, np. składki zdrowotne. Oznacza to, że pozostałe wymagają modyfikacji deklaracji, jak w przypadku ulgi prorodzinnej czy rehabilitacyjnej. Jeżeli nie dopisaliśmy ich do naszego rozliczenia, możemy z powodzeniem zrobić to w korekcie.

Możemy także bez przeszkód zmienić sposób rozliczenia na rozliczenie ze współmałżonkiem, indywidualne lub dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Ważną informacją jest też, że w rozliczeniu automatycznym 1% podatku przeznaczono na tę samą OPP, którą wsparliśmy w roku ubiegłym. Jeżeli chcemy przeznaczyć środki na inną organizację, możemy zrobić to w korekcie, jednakże jedynie w maju.

W jaki sposób dokonać korekty PIT-a?

Korekty może dokonać każdy podatnik. Można to zrobić od razu, gdy zauważy się błąd, lub po otrzymaniu pisma z wezwaniem do zapłaty. W drugim przypadku, jeśli urząd wykazał dopłatę, należy ją najpierw uiścić, a później złożyć korektę.

Błędy koryguje się poprzez przesłanie deklaracji ze wskazaniem, że jest to korekta. Można ją przesłać elektronicznie, pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie. Należy pamiętać, że korekty złożone ponownie z wykorzystaniem Twój e-PIT mogą nie być uznane za prawidłowe.

„Twój e-PIT został stworzony do wysyłania deklaracji w terminie rozliczeń, nie zaś do korygowania ich później. Prawo wymaga, by podpis znajdujący się na korekcie składał się z pięciu danych autoryzujących, natomiast aplikacja Twój e-PIT zakłada podanie jedynie trzech z nich - zaznacza Artur Kaczmarek, ekspert z e-file, dostawcy aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online. – Ponadto system nie uwzględnia automatycznie wielu ulg, które prowadzą do obniżenia podatku. Dlatego najlepiej samodzielnie przygotować korektę wykorzystując np. program e-pity” - tłumaczy.

Wakacje i remont ze zwrotu podatku

Z badań przeprowadzonych przez e-file w 2018 roku wynika, że co piąty ankietowany chciałby zwrot podatku przeznaczyć na wakacje. Z drugiej strony, 19% respondentów wskazuje, że pieniądze posłużą na codzienne wydatki, 14% chciałoby zasilić konto oszczędnościowe, a 10% zainwestować w samochód lub remont mieszkania.

Aby jednak mieć możliwość przeznaczenia zwrotu na konkretny cel, najpierw należy zorientować się, czy nasze konto zasiliła odpowiednia wpłata. Jeżeli jest niższa niż oczekiwaliśmy, warto jak najszybciej złożyć korektę.

Źródło informacji: e-file