Twój e-PIT 2019 - kiedy nie można lub nie warto czekać na rozliczenie automatyczne

Wprowadzony w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów elektroniczny Twój e-PIT jest usługą, która ma ułatwić Polakom coroczne zmagania z PIT-ami. Tymczasem należy pamiętać, że:

nie jest on jednak metodą całkowicie automatyczną, bowiem wymaga samodzielnego wprowadzenia wielu ulg, PIT-ów innych niż PIT 37, skontrolowania limitów, zaznaczenia opcji rozliczenia ze współmałżonkiem i przede wszystkim zaakceptowania całej deklaracji, jeżeli zależy nam na szybkim rozliczeniu,

nie jest jedyną dopuszczoną przez prawo i organy skarbowe formą rozliczeń PIT za rok 2018 - możesz zatem samodzielnie złożyć deklarację podatkową nie wchodząc w ogóle w dokument przygotowany przez Ministerstwo Finansów lub odrzucić taką przygotowaną dla Ciebie wersję deklaracji.

Na co zatem zwrócić uwagę rozliczając Twój e-PIT, kiedy nie pozostawiać go bez kontroli, a kiedy w ogóle lepiej sięgnąć po alternatywne narzędzia do rozliczeń?

Szybszy zwrot podatku – 30 lub 45 dni

Zwrot podatku z PIT-u przesyłanego drogą elektroniczną nastąpi w ciągu maksymalnie 45, a dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, nawet 30 dni (dla porównania zeznania złożone w formie papierowej US rozlicza do 3 miesięcy). Warto jednak samodzielnie i jak najszybciej zaakceptować deklarację złożoną w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli pozostawimy dokumenty samym sobie, to odliczanie 45 dni do zwrotu rozpocznie się dopiero z dniem 01.05.2019 r., a na ewentualne pieniądze będziemy musieli poczekać nawet do 15.06.2019.

Rozliczenia na innych PIT-ach niż PIT-37

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą lub wynajem i rozliczamy PIT-36 lub PIT-28, to nie możemy skorzystać z ułatwienia, jakim jest Twój e-PIT. W tym wypadku konieczne jest dopełnienie obowiązku podatkowego samodzielnie.

Wiele deklaracji PIT-11 i kontrola limitu kosztów uzyskania

Jeżeli otrzymamy więcej niż jeden PIT-11, to należy upewnić się, czy nie przekroczyliśmy łącznego limitu kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich zawieranych umów, czyli źródeł przychodów. Może zdarzyć się, że Twój e-PIT nie uwzględni łącznego limitu, więc należy to skontrolować i wprowadzić ewentualne poprawki.

Rozliczenie się z małżonkiem składającym inną deklarację niż PIT-37

Twój e-PIT zakłada możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem, ale tylko w sytuacji, kiedy oboje wypełniają deklarację PIT-37 oraz dokonają wyboru wspólnego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. W sytuacji, gdy którykolwiek z małżonków rozlicza inny PIT, skorzystanie z usługi staje się niemożliwe. W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie samodzielne rozliczenie.

Koszty podwyższone z powodu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy

Jeżeli mieszkamy w innej miejscowości niż znajduje się zakład pracy, to powinniśmy zaznaczyć to w oświadczeniu skierowanym do pracodawcy, bowiem wówczas przysługują nam podwyższone koszty – 139,06 zł miesięcznie (1668,72 zł w roku). Jeśli tego nie zgłosimy, Twój e-PIT nie uwzględni tych kwot automatycznie, a w deklaracji będą widniały niższe. Zmienić to możemy tylko samodzielnie.

Rozliczanie przychodów z najmu

Gdy posiadamy mieszkanie lub też inny lokal na wynajem i mamy przychody z najmu na zasadach ogólnych, tracimy możliwość rozliczenia się poprzez Twój e-PIT. Wynika to z potrzeby przygotowania PIT-28 lub PIT-36, a na obecną chwilę system Ministerstwa Finansów obsługuje jedynie PIT-37 i PIT-38.Wszystkie inne PIT-y należy przygotowywać samodzielnie.

Korzystanie z ulg

Twój e-PIT automatycznie uwzględnia i wprowadza do rozliczenia takie ulgi, o których prawnie wiadomo, czyli jedynie składki ZUS i składki zdrowotne, a także ulgę prorodzinną do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oznacza to, że pozostałe ulgi wymagają od nas modyfikacji deklaracji np. w przypadku, gdy chcemy skorzystać z ulgi: prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, internetowej, z tytułu opłacania składek na IKZE, budowlanej i innej, do której posiadamy prawo nabyte w latach wcześniejszych albo z tytułu darowizn na cele: krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego i charytatywno – opiekuńcze kościołów.

Uwzględnienie 50% kosztów autorskich

Twój e-PIT nie może skontrolować czy 50% koszty, które wykazujemy w deklaracji pochodzą z branż uprawnionych do podwyższonych kosztów, czy też nie. To do podatnika należy zorientowanie się czy w jego zawodzie owe koszty przysługują i czy Twój e-PIT nie wprowadził żadnego ograniczenia.

Dodatkowe dochody zagraniczne

Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to musimy rozliczyć się na własną rękę. Nawet jeżeli tylko część dochodów pochodzi z pracy za granicą, a część z pracy w kraju, to i tak zobowiązani jesteśmy to wypełnienia PIT-36, który to już nie jest obsługiwany przez system Twój e-PIT.

Twój pierwszy PIT

W sytuacji kiedy składamy PIT-37 po raz pierwszy, możemy czuć się zagubieni w świecie podatków. Niestety, w tym wypadku nie jest możliwe skorzystanie z programu Twój e-PIT, ponieważ jest on niedostępny dla osób, które nie składały deklaracji podatkowych w zeszłym roku. Nowicjuszom w świecie PIT-ów pozostaje więc również rozliczyć się samodzielne.

- W wielu sytuacjach pozostawienie PIT-a bez kontroli może skutkować różnymi konsekwencjami. Najbardziej błahą, ale bardzo bolesną dla podatnika będzie, gdy ten nie zmodyfikuje swojego PIT-a i zapłaci wyższy podatek niż powinien. Dzieje się tak w sytuacji, gdy podatnik sugerując się przygotowanym w usłudze Twój e-PIT rozliczeniem, nie wprowadzi do systemu, np. należnych mu ulg.

Dużo poważniejsze sankcje czekają natomiast jeśli nie dostarczymy do Urzędu Skarbowego PIT-36, PIT-36L i PIT-39, których Twój e-PIT nie obsługuje. Należy więc uważnie skontrolować przedstawione nam przez fiskusa zeznanie lub „wziąć sprawy we własne ręce” i rozliczyć się samodzielnie - wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, dostawcy aplikacji e-pity do rozliczeń PIT-ów online.

Warto trzymać rękę na pulsie i poświęcić chwilę na przeczytanie wygenerowanej przez fiskusa deklaracji. Czas na jakiekolwiek zmiany mamy jedynie do 30 kwietnia 2019. Po tym terminie PIT zostanie automatycznie rozliczony w formie zaproponowanej przez Urząd Skarbowy. Oferowane udogodnienia nie powinny uśpić naszej czujności.