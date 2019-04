Ulga rehabilitacyjna – zakup laptopa dostosowanego do niepełnosprawności

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2018 r., 0112-KDIL3-2.4011.419.2018.1.JK.

We wniosku o interpretację wskazano, że podatnik (Wnioskodawca) choruje na reumatoidalne zapalenie stawów i osteoporozę. Choroba spowodowała, iż Zainteresowany jest niskiego wzrostu, ma: liczne zwyrodnienia, skrzywienia, deformacje drobnych stawów rąk i stóp, koślawość i ograniczenie ruchomości stawów kolanowych, śladową ruchomość stawów biodrowych. Wnioskodawca jest po operacji usunięcia zaćmy. Choroba postępuje i każdy rok sprawia, że Zainteresowanemu trudniej jest w wykonywaniu różnych czynności pomimo młodego wieku. Obecnie Wnioskodawca jest zakwalifikowany do operacji endoprotezy. Mieszka w domu jednorodzinnym. Użytkowane pomieszczenia położone są na jednym poziomie bez żadnych schodów. Budynek oraz działka są własnością Zainteresowanego.

reklama reklama



Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności wydany na stałe. Zainteresowany porusza się o kulach pachowych oraz wózku inwalidzkim. Miał 6 złamań.

Ze względu na stan zdrowia oraz różne przebiegi choroby (rzuty) Wnioskodawca jest wykluczony z życia społecznego, kontaktów ze znajomymi, spotkań. Wykonywanie takich czynności jak zakupy, opłacanie rachunków na poczcie czy placówce banków (opłata za śmieci, podatki, rachunki za energie, telefon), wizyta w banku (dokonywanie różnych czynności bankowych), wizyta w urzędzie (gminy, powiatu, skarbowym) są ogromnym problemem ze względu na ograniczenia ruchowe i bolesność stawów. Zwyrodniałe dłonie (kończyny górne) utrudniają tak proste czynności jak wyciąganie portfela oraz odliczanie odpowiedniej kwoty do wpłaty. Poruszanie się o kulach utrudnia wchodzenie po schodach, jak również noszenie zakupionych towarów. Zakup laptopa ułatwiłby Wnioskodawcy samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życiowych, takich jak: opłacanie rachunków, dokonywanie przez internet podstawowych zakupów niezbędnych w codziennych funkcjonowaniu z dostawą do domu, rezerwacja wizyt u lekarzy specjalistów, dostęp do wyników badań i szybkiego kontaktu z lekarzem, a nawet zakupu usług – jak zamawianie hydraulika, elektryka. Zakupiony sprzęt ułatwiłby rehabilitację społeczną polegającą na uczestnictwie w życiu społecznym, komunikację z otoczeniem. Zakup laptopa jest jak najbardziej narzędziem pomocnym i ułatwiającym Zainteresowanemu codzienne życie, będzie wykorzystywany tylko przez niego, a zatem posiada cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Zwyrodniałe dłonie ograniczają możliwość pisma ręcznego – nowoczesne laptopy dają możliwość dyktowania. Możliwość zakupu laptopa daje możliwość korzystania z stron internetowych różnych ważnych instytucji państwowych, które są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze słabym wzrokiem. Na zakup laptopa Wnioskodawca zamierza przeznaczyć tylko i wyłącznie własne środki finansowe. Nie będzie korzystał z innych źródeł finansowania takich jak PCPR, PFRON. Obecny 6-letni laptop Zainteresowanego uległ awarii i nie może z niego korzystać.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nowy laptop można w pełni zindywidualizować do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności. Nowoczesny system A daje wiele ułatwień dla osoby niepełnosprawnej, w tym możliwość powiększenia czcionki dla osób niedowidzących (w przypadku Zainteresowanego po usunięciu zaćmy jest to bardzo przydatna opcja), na laptopie znajdzie się również program B, który daje możliwość dyktowania i zapisywania jak również odczytywania, sam nowoczesny A który będzie na laptopie pozwala w swoich ustawieniach na wiele ułatwień dotyczących osoby niepełnosprawnej, dodatkowo online można w portalu c. dyktować tekst i edytować go za pomocą mowy w języku polskim, co jest dla Wnioskodawcy dużym ułatwieniem ze względu na niemożności uchwycenia długopisu i pisma ręcznego. Można również ustawić obsługę jak również pisanie przy pomocy tylko jednego kliknięcia myszką. Także nowy laptop będzie w pełni zindywidualizowany do potrzeb Zainteresowanego wynikających z upośledzenia kończyn górnych (licznych zwyrodnień, przykurczów, niedowładów).

Czy wobec powyższego zakup laptopa na szacowaną kwotę ok. 4 000,00 zł Zainteresowany może odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT-37 - PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, wyjaśniając, co następuje.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018, poz. 1509 z poźn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b – 7g tego artykułu.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Mając na względzie powołane przepisy należy stwierdzić, że określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości.