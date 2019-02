Twój e-PIT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Infor.pl: Gdzie będzie czekać na podatnika wypełniony PIT? Jak będzie można się zalogować?

Renata Domasiewicz: Twój e-PIT, czyli zeznanie podatkowe przygotowane przez administrację skarbową, będzie czekał na podatnika na portalu www.podatki.gov.pl. A konkretnie na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Podatnik, który będzie chciał zobaczyć przygotowane dla niego zeznanie podatkowe, będzie mógł zalogować się do usługi za pomocą:

Danych uwierzytelniających:

Identyfikatora podatkowego NIP i daty urodzenia albo numeru PESEL, kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy, tj. za rok 2017, kwoty przychodu za 2018 r. z jednej z informacji otrzymanej od płatnika;

Profilu zaufanego.ePUAP.

Kto i kiedy będzie mógł skorzystać z tej nowej formy składania rocznych zeznań podatkowych? Które PIT-y (za 2018 rok) będzie można złożyć w tej formie już w 2019 roku? A kiedy kolejne PIT-y?

Od 15 lutego 2019 r., z nowej formy składania zeznań podatkowych, będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2018 r. uzyskali przychody z tytułu umów o pracę, umów o dzieło, umowy zlecenie bądź z tytułu kapitałów pieniężnych, tj. rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Od 15 lutego 2020 r. zeznania podatkowe zostaną przygotowane również dla podatników prowadzących działalność gospodarczą lub płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Co w ramach usługi Twój e-PIT wypełni za podatnika Krajowa Administracja Skarbowa, a co będzie mógł (powinien) wypełnić podatnik?

Zeznania podatkowe udostępnione przez KAS będą przygotowane na podstawie danych przekazanych do urzędów skarbowych przez płatników. Dodatkowo w zeznaniach uwzględniona zostanie ulga prorodzinna oraz nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, który podatnik w roku ubiegłym wskazał w zeznaniu podatkowym w celu przekazania 1% podatku należnego (o ile ww. organizacja jest nadal uprawniona do otrzymania 1% podatku). Dane te będą przeniesione do udostępnionego podatnikowi zeznania podatkowego z rozliczenia złożonego przez podatnika za 2017 r.

Jeżeli z przygotowanego zeznania podatkowego będzie wynikała nadpłata podatku do zwrotu, podatnik również otrzyma informację o numerze rachunku, który wcześniej został przez niego zgłoszony do urzędu skarbowego jako właściwy do zwrotu nadpłaty.

Wszystkie ww. dane podatnik będzie mógł zmodyfikować, jak również dodać inne informacje, tj.:

- zmienić formę opodatkowania – zeznania podatkowe przygotowane będą dla podatników rozliczających się w sposób indywidualny. Podatnik w prosty sposób będzie mógł dokonać zmiany formy opodatkowania i zawnioskować o rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

- dotyczące przysługujących ulg i odliczeń, np.: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;

- podać lub zmienić numer rachunku do zwrotu nadpłaty podatku, jeżeli z zeznania wynika nadpłata podatku.

Co z wyborem organizacji pożytku publicznego czy ulgami podatkowymi – czy będzie można poprawić dane przepisane przez KAS z poprzedniego zeznania?

Tak, podatnik będzie mógł dokonać zmiany danych, które zostaną przepisane z zeznania podatkowego za rok ubiegły.

Czy można zignorować Twój e-PIT i rozliczyć się tak jak dotąd – pisemnie, czy przez aplikację e-Deklaracje Desktop?

Oczywiście, jeżeli podatnik chce samodzielnie rozliczyć się z podatku, to może złożyć zeznanie pisemnie lub elektronicznie przy pomocy np. aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Które z najczęściej popełnianych błędów w rocznych zeznaniach podatkowych wyeliminuje zdaniem MF usługa Twój e-PIT?

Korzystając z zeznania podatkowego przygotowanego przez administrację skarbową i udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT wyeliminowany zostanie przede wszystkim błąd związany z niepodpisaniem zeznania podatkowego oraz ze złożeniem zeznania podatkowego po terminie.

Co jeszcze powinni wiedzieć podatnicy PIT, rozliczający swoje dochody za 2018 rok w ramach usługi Twój e-PIT?

Podatnicy, korzystający z usługi Twój e-PIT, powinni przede wszystkim pamiętać o dodaniu informacji o ulgach i odliczeniach, które przysługują im za 2018 r.

Dziękuję za rozmowę.

Pytania zadawał Paweł Huczko



Renata Domasiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów