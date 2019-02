Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT przez Profil Zaufany

e-PIT to Twoje zeznanie podatkowe (PIT-37 lub/i PIT-38). W tym roku – po raz pierwszy! – wypełni je za Ciebie i udostępni urząd skarbowy. Nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie. Od 15 lutego wypełnione zeznanie będzie na Ciebie czekało na stronie www.podatki.gov.pl

reklama reklama

Aby sprawdzić przygotowane rozliczenie, musisz się zalogować. Jak to zrobić? Do wyboru masz dwie drogi: krótszą i dłuższą. Którą wybierasz?

Idź na skróty

Oczywiście, że krótszą! Co zrobić, by ją pokonać? Załóż Profil Zaufany. Już dziś!

– Aby móc załatwiać sprawy urzędowe w Internecie potrzebujemy trzech elementów. Po pierwsze – musimy móc się zidentyfikować. To stosunkowo łatwe. Po drugie – musimy się uwierzytelnić, a więc potwierdzić, że my to rzeczywiście my. I wreszcie – musimy się podpisać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Profil Zaufany umożliwia realizację tego całego procesu w kilka minut. Pozwala na załatwianie wszystkich spraw z jednego miejsca – z domu – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Przez bank albo w Punkcie

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

Po pierwsze – przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji założysz go i potwierdzisz w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w bankach: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub konta na platformie Envelo.

Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy decydując się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musisz już potwierdzać swoich danych w urzędzie.

Jak to zrobić?

Krok 1: w systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.

Krok 2: operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Druga opcja założenia Profilu Zaufanego – przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Podpowiadamy jak to zrobić:

Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.

Krok 3: odwiedź punkt potwierdzający. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy.

Pełna lista punktów potwierdzających – TUTAJ.

W całej Polsce funkcjonuje niemal 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie, a także poczty.

Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego.

Po co mi ten Profil?

Dzięki Profilowi Zaufanemu nie tylko sprawdzisz swój e-PIT, ale załatwisz też wiele innych urzędowych spraw. Pamiętaj, bez wychodzenia z domu. W pełni online!

Jakich? To tylko kilka przykładów:

Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zarejestrujesz online narodziny dziecka

Sprawdzisz swoje punkty karne

Sprawdzisz, czy auto, które chcesz sprowadzić z zagranicy nie było złomowane (Historia Pojazdu)

Złożysz i sprawdzisz dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US

Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej

Zgłosisz utratę dowodu osobistego

Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego…

… i dziesiątki innych spraw.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Dłuższą trasą

Wróćmy do e-PIT. Gdybyście na początku naszej drogi, wybrali jednak tę dłuższą, oto jak możecie się zalogować, by sprawdzić rozliczenie. Potrzebujecie:

PESEL lub NIP i datę urodzenia kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 r.

Poszukiwania ubiegłorocznego PITa uznajemy za rozpoczęte :)

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji