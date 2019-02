Wspólne rozliczenie małżonków w rocznym PIT

Wspólne rozliczenie się z małżonkiem to w zasadzie jeden z prostszych i skuteczniejszych sposobów na obniżenie podatku dochodowego. Podatek bowiem wylicza się ustalając sumę dochodów małżonków, którą potem dzieli się na pół. Powoduje to równomierne opodatkowanie, dzięki czemu można uniknąć przekroczenia wyższego progu podatkowego i skorzystać z kwot zmniejszających podatki. Ta metoda nie działa zawsze i wszędzie, o czym wspomnimy za chwilę. Najpierw podpowiem jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, a potem opowiemy więcej o korzyściach tego rozwiązania.

Jak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Tak jak wspomnieliśmy, to proste. Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach i następujących czynnościach:

- u każdego z małżonków osobno rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz ulgi odliczane od dochodu,

- następnie należy dodać do siebie czyste podstawy opodatkowania, a sumę podzielić przed dwa,

- od takiej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę zmniejszającą.

Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa i od tak wyliczonych wartości odlicza się ulgi przysługujące każdemu z małżonków.

Przykład:

Eustachy zamierza w tym roku wspólnie rozliczyć się z Gertrudą. Dochód Gertrudy wynosi 50.000 zł, Eustachego wynosi 100.000 zł. Rozliczając się samodzielnie podatek Gertrudy wyniesie 8.444 zł, a u Eustachego – 19.664 zł. Łącznie to kwota 28108 zł. Jeśli decydują się na wspólne rozliczenie, ich podatek będzie wynosił:

150.000 zł (suma podatków) / 2 = 75.000 zł

Podatek od 75.000 zł = 25887,96 zł

Po zaokrągleniu łącznie zapłacą 25888 zł. W konsekwencji, wspólne rozliczenie pozwoli im oszczędzić ponad 2200 zł.

28.108 zł – 25.887,96 zł = 2.220 zł

To tylko przykładowe wyliczenie na przykładowych liczbach. Kwoty i wyliczenia w Waszym przypadku będą wyglądać inaczej, może nawet lepiej. Niezależnie czy będzie to dla Was duża, czy mała kwota, musicie przyznać, że jest znacząca.

Pamiętajcie, że deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe, w imieniu obojga składa tylko jeden z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Nie będą potrzebne żadne dodatkowe pisma, dokumenty, pełnomocnictwa.

Co ciekawe, wniosek o łączne rozliczenie podatkowe złożyć można nie tylko w deklaracji złożonej w ustawowym terminie, ale również w korekcie takiej deklaracji. Ta zasada obowiązuje począwszy od rozliczenia za 2018 r.

Procedura wnioskowania jest uproszczona i bezproblemowa, ale zanim złożyć wniosek dobrze będzie sprawdzić czy spełniacie określone warunki. Ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie którzy:

- przez cały rok pozostają w związku małżeńskim - rozwód i zawarcie małżeństwa w takcie roku eliminuje wspólne rozliczenie w danym roku,

- przez cały rok istnieje między nimi ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej - umowy o rozdzielności majątkowej eliminują,

- pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,

- żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego itp.,

- złożą wniosek o wspólne opodatkowanie nie później niż z dniem 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Czasami od tych reguł są wyjątki. Możliwe jest na przykład wspólne rozliczenie się w Polsce przez osoby nie mające polskiej rezydencji podatkowej. W przypadku kiedy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w UE, EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej i jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody (łącznie) w wysokości co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Tego rodzaju wyjątków znajdzie się jeszcze kilka.

Kiedy wspólne rozliczanie się z małżonkiem się opłaca, a kiedy nie?

Wspólnie rozliczanie się z małżonkiem to dobre i korzystne rozwiązanie, ale nie dla wszystkich i nie w każdym przypadku. Największe korzyści osiągniecie, gdy jedno z małżonków nie ma żadnych dochodów. Jeśli nie zarabia, nie może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek (nawet 1440 zł rocznie), która zostanie odjęta od połowy zarobków pracującego małżonka. To znacząco obniży podatek dochodowy. Podobnie w przypadku kiedy jedno z małżonków zarabia mało, a drugi posiada dochód przekraczający próg skali podatkowej. Wówczas zarobki obojga małżonków będą opodatkowane stawką 18%.

A kiedy rozliczenie z małżonkiem się nie opłaca?

Występuje kilka sytuacji, w których łączenie rozliczeń podatkowych przez małżonków nie przyniesie spodziewanych korzyści. Przykładowo, gdy oboje małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku i posiadają dochód wyższy niż 13.000 zł. W takiej sytuacji przysługuje im taka sama kwota zmniejszająca podatek. Nic się nie zmienia. Podobnie gdy dochody jednego z małżonków przekroczą 1 mln zł. Wówczas niewielkie dochody drugiego z małżonków lub ich brak, niestety nie pozwolą uniknąć podatku solidarnościowego (4% od dochody powyżej 1 mln zł.). Sytuacja niewiele się zmieni…

W przypadku kiedy łączny dochód małżonków wyniesie 26.000 – 85.528 zł, a małżonek zarabiający mniej – posiada dochód wyższy niż 8.000 zł, połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w grupie, gdzie kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł. Gdyby ci sami małżonkowie rozliczali się osobno – zarabiający mniej korzystałby z kwoty obniżającej podatek w przedziale 1440 – 556,02 zł, co byłoby bardziej opłacalną opcją.

