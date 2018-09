Progi podatkowe w 2019 r.

Progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Progi podatkowe w 2019 roku będą takie same jak w roku 2018, choć należy mieć na uwadze, że zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej o podatku.

W związku z powyższym wysokość progów podatkowych w roku 2019 jest następująca:

- pierwszy próg podatkowy - 18% do kwoty 85 528 zł,

- drugi próg podatkowy - 32% powyżej kwoty 85 528 zł.

Pierwszy próg podatkowy obejmie osoby, które w 2019 roku uzyskają dochody poniżej 85 528 zł. Natomiast po uzyskaniu dochodów ponad 85 528 zł obowiązywał będzie już drugi próg podatkowy.

Przy czym wyjaśnienia wymaga fakt, że po przekroczenie pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od tej części dochodów, które przekraczają pierwszy próg podatkowy, czyli 85 528 zł.

Wysokość podatku oraz kwoty stanowiące podstawę opodatkowania dla dochodów uzyskanych w roku 2019 przedstawia poniższa ramka.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2019 roku, w stosunku do roku obecnego, zmianie nie ulegnie również wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Obecnie jej wysokość, obowiązująca dla dochodów uzyskanych w roku 2018, to 15 395 zł 04 gr. Dla roku 2019 kwota będzie na tym samym poziomie.

A zatem, jeżeli dochody podatnika w 2019 r. przekroczą kwotę 85 528 zł, płaci on 15 395 zł 04 gr oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 15 395 zł 04 gr wynika z 18% podatku należnego w przypadku pierwszego progu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek oraz kwota wolna od podatku

Jak już wyżej zostało wspomniane, zmianie ulega kwota wolna od podatku. W świetle nowych regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) w roku 2018, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2019) wynosić będzie:

- 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku);

- 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

- 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

- 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

