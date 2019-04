17% PIT od 2020 roku dla przychodów do 42.764 zł

Wprowadzenie 17-proc. stawki PIT dla przychodów do 42.764 zł to koszt w 2020 r. na poziomie 5,3-5,5 mld zł, a zerowy PIT dla młodych 1,7 mld zł w 2020 r. i 1,3 mld zł w 2019 r. - poinformowała 15 kwietnia 2019 r. minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że zerowy PIT dla podatników poniżej 26 r.ż. wejdzie w życie od 1 października 2019 r., natomiast stawka PIT 17 proc. i wyższe koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 2020 r.

"Skutek finansowy obniżenia stawki PIT to zmniejszenie dochodu sektora finansów publicznych w 2020 r. o ok. 5,3-5,5 mld zł, tak to szacujemy" - powiedziała minister finansów.

17% stawka PIT

Czerwińska poinformowała, że 17-proc. stawka PIT będzie obowiązywała dla przychodów do 42.764 zł.

"Jeśli chodzi o niższy PIT to - zgodnie z zapowiedzią - obniżenie z 18 do 17 proc. przy podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów. Kogo te zmiany będą dotyczyć? Będzie to dotyczyło przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy" - powiedziała.

"Chcemy zaproponować, aby 50 proc. pierwszego progu podatkowego, czyli te 42.764 zł, to była ta granica, gdzie mamy podatek 17 proc." - dodała.

Minister poinformowała, że niższą, 17-proc. stawką PIT będą objęte dochody do wysokości 42 tys. 764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek). W przedziale pomiędzy 42 tys. 764 zł a 85 tys. 528 zł podatek wyniesie 7 tys. 269 zł i 88 groszy plus 18 proc. nadwyżki ponad 42 tys. 764 zł. Natomiast powyżej 85 tys. 528 zł podatek wyniesie 14 tys. 967 zł i 40 groszy plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 tys. 528 zł.

Poniżej szczegóły na temat nowej skali podatkowej zaprezentowane 15 kwietnia 2019 r. przez resort finansów:

Podstawa obliczania podatku w zł Podatek wynosi Ponad: Do: 42.764 17 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek) 42.764 85.528 7.269,88 zł + 18 proc. nadwyżki ponad 42.764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek) 85.528 14.967,4 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85.528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek)

Zwolnienie z PIT dla młodych

Czerwińska poinformowała, że wprowadzenie zmiany zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia to koszt na poziomie 1,3 mld zł w 2019 r. i 1,7 mld zł w 2020 r.

"Skutek finansowy ulgi (zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia - PAP) w 2019 r. to 1,3 mld zł, z czego dla budżetu państwa około 650 mln zł, z kolei skutek finansowy w 2020 r. ten koszt będzie wyższy, wyniesie 1,7 mld zł, dlatego, że będziemy zwracać zaliczki za 2019 r." - powiedziała Czerwińska.

"Skonstruowaliśmy ulgę w taki sposób, że z zerowego PIT będą zwolnione przychody do wysokości 50 proc. pierwszego progu, czyli do wysokości 42.764 zł. Limit będzie obowiązywał nienależnie od liczby etatów, czy pracodawców, jeśli on będzie wyższy, to będzie opodatkowany według skali podatkowej" - dodała.

Minister powiedziała, że w przypadku zerowego PIT-u podatników do 26. roku życia zwolnione będą przychody do wysokości 42 tys. 764 zł w roku podatkowym, jeśli on będzie wyższy, to będzie opodatkowany według skali podatkowej. Jednakże w 2019 roku, jako że ulga będzie obowiązywała tylko w czwartym kwartale roku, limit wyniesie 10 tys. 691 zł.

Według szacunków MF, z ulgi zero PIT do 26 roku życia skorzysta ok. 1,5 mln pracowników.

Minister finansów dodała, że ulga w PIT dla młodych pracowników nie będzie zwalniać ze składek z ZUS i NFZ.

Wyższe koszty uzyskania przychodów

Czerwińska podkreśliła, że dzięki 17-proc. stawce i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników.

Propozycja Ministerstwa Finansów zakłada, że roczne koszty uzyskania przychodów w przypadku osób pracujących na jednym etacie wzrosną do 3 tys. zł z 1 tys. 335 zł obecnie.



Roczne KUP w przypadku osób zatrudnionych na jednym etacie dojeżdżających do pracy wzrosną do 3 tys. 600 zł z 1 tys. 668 zł i 72 groszy.



KUP dla osób zatrudnionych na więcej niż jednym etacie wzrosną do 4 tys. 500 zł z 2 tys. 2 zł i 5 groszy, natomiast w przypadku osób zatrudnionych na więcej niż jednym etacie i dojeżdżających do pracy wzrośnie do 5 tys. 400 zł z 2 tys. 502 zł i 56 groszy.(PAP)

Terminy zmian

Czerwińska poinformowała, że ulga zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia wejdzie w życie 1 października 2019 r., zaś stawka PIT 17 proc. i wyższe koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 2020 r.

"Ulga (zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia) wejdzie 1 października br. i będzie miała zastosowane do przychodów uzyskanych już od tego dnia. Niemniej jednak, aby uniknąć komplikacji, zaliczki będą pobierane zgodnie z wcześniejszymi regulacjami i dopiero w 2020 r. podatnik otrzyma zwrot pobranych zaliczek” – powiedziała podczas śniadania prasowego Czerwińska.

"Niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r." - dodała.

Czerwińska zaznaczyła, że projekt zawierający te trzy propozycje trafi do konsultacji publicznych w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

„Już jesteśmy gotowi z legislacją. Ona podlega obróbce wewnętrznej. Trafi ona do konsultacji zewnętrznych w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. (...) Dlaczego tak późno? Chcielibyśmy, aby w jednej regulacji, nowelizacji, zawrzeć wszystkie trzy elementy - zerowy PIT dla podatnika do 26 roku życia, wyższe koszty uzyskania przychodu i redukcja PIT do 17 proc. Nie będziemy odrębnie wypuszczać tych przepisów” – powiedziała.

"Regulacje będą przygotowane z poszanowaniem reguł fiskalnych, stabilizującej reguły i innych bezpieczników fiskalnych" - dodała.

Resort finansów poinformował, że łączny koszt zmian w PIT w 2020 r. to 10,4 mld zł, w tym ulga w dla młodych osób (tzw. PIT 0) 1,7 mld zł; podwyższenie kosztów uzyskania przychodów 3,4 mld zł; obniżenie PIT do 17 proc. (próg 42.764 zł) 5,3 mld zł.

Czerwińska poinformowała, że powyższe propozycje to początek zmniejszania klina podatkowego w Polsce. MF chciałby, żeby zmiany te były kontynuowane w latach kolejnych.

„Być może to niewystarczające propozycje. Chciałabym, żeby były większe, ale będzie to następować etapami. To początek obniżki klina podatkowego. Myślę, że to będzie kontynuowane jako następny krok w kolejnym roku” – powiedziała. (PAP Biznes)

