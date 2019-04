Twój e-PIT przez Profil Zaufany

Jak informuje resort cyfryzacji, 3 319 360 osób obecnie ma i korzysta z Profilu Zaufanego (PZ). Polacy najczęściej zakładają go za pośrednictwem bankowości elektronicznej (ponad 2 miliony osób skorzystało z tej możliwości). To nie tylko najbardziej popularny, ale i najszybszy sposób, by stać się właścicielem PZ. Jednak niejedyny.

Profil Zaufany - co to w ogóle jest?

Zacznijmy od tego, czym jest Profil Zaufany. Mówiąc w skrócie: to Twoja cyfrowa tożsamość, Twoje cyfrowe "ja".

"Profil Zaufany to zbiór informacji o użytkowniku, który umożliwia potwierdzanie tożsamości online. Dane, które zawiera są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Każdy z nas może mieć tylko jeden potwierdzony Profil Zaufany. Jest on bowiem przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL" – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. "To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w Internecie i – co bardzo przydatne – np. podpisywać pisma wysyłane do urzędów" – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Profil Zaufany jest ważny 3 lata. W dowolnym momencie możesz przedłużyć jego ważność. Warto o tym pamiętać!

Ważna informacja dla bardziej dociekliwych: Profil Zaufany ma umocowanie prawne. Jego funkcjonalność określa ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zasady działania precyzuje natomiast odpowiednie rozporządzenie.

Ważna informacja dla wątpiących: działanie Profilu Zaufanego opiera się o technologie kryptograficzne – takie same jak te, które stosują centra certyfikacyjne wydające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. W skrócie: nie ma się czego bać.

Droga na skróty

Po co mi on? Przede wszystkim po to, żeby ułatwić sobie życie. Dzięki Profilowi Zaufanemu niemal wszystkie sprawy urzędowe możesz załatwiać z domu. Jakie?

- złożysz wniosek o dowód osobisty, jeśli go zgubisz – zgłosisz to w kilka sekund (właściciele e-dowodu mogą nawet zawiesić swój dokument na 14 dni),

- zameldujesz się lub kogoś / wymeldujesz się lub kogoś,

- założysz działalność gospodarczą, a jeśli podejmiesz taką decyzję – również ją zawiesisz,

- zgłosisz narodziny dziecka, złożysz wniosek o 500+,

- wystąpisz o odpis aktu stanu cywilnego,

- rozliczysz podatki,

- sprawdzisz historię pojazdu sprowadzanego z zagranicy, a jeśli zdecydujesz się na jego kupno od razu możesz sprawdzić liczbę swoich punktów karnych,

- zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziesz historię swojego leczenia,

- wejdziesz na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a tam znajdziesz m.in. informację, czy Twój pracodawca na pewno zgłosił Cię do ubezpieczenia,

- podpiszesz i wyślesz pismo ogólne do urzędu, dzięki któremu załatwisz… prawie wszystko!

A to i tak nie wszystko.

"Stale pracujemy nad tym, aby okazji do korzystania z Profilu Zaufanego przybywało. Już dziś powinien go mieć każdy rodzic, pacjent, przedsiębiorca. Przyda się" – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Raz, dwa

Jeśli chcesz założyć Profil Zaufany, masz wyboru dwie możliwości, by to zrobić. Obie internetowe. Pierwsza to skorzystanie z bankowości elektronicznej. Druga – założenie PZ online, a później – w ciągu 14 dni – wizyta w jednym z 1500 Punktów Potwierdzających.

Opcja 1 – przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub konta na platformie Envelo.

Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: w systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.

Krok 2: operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Opcja 2 – przez Internet potwierdzając Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl

Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.

Krok 3: po założeniu Profilu w Internecie, idź do Punktu Potwierdzającego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie, a także Ministerstwo Cyfryzacji.

Wszystkie informacje o Profilu Zaufanym znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl. Jeśli chcesz wiedzieć, z jakich e-usług możesz korzystać, już teraz wejdź na www.obywatel.gov.pl.