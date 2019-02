Rozliczenia PIT i CIT po zmianach od 2019 r.

Chodzi o ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przynosi wiele istotnych zmian w podatkach dochodowych, które w dużej mierze weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów mają przede wszystkim ułatwić podatnikom realizację obowiązków podatkowych oraz zwiększyć czytelność i precyzję istniejących regulacji. Jednakże, czy w rzeczywistości przyniosą one zamierzony skutek?

reklama reklama

Co nowego w ustawie o PIT?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza dwie istotne zmiany w odniesieniu do nieruchomości. Po pierwsze zmodyfikowane zostaną warunki opodatkowania dotyczące sprzedaży nieruchomości mieszkalnej otrzymanej w drodze spadku. Dotychczas przepisy umożliwiały zwolnienie z opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od dnia otwarcia spadku, a zatem z reguły było to 5 lat od śmierci spadkodawcy. Od 2019 r. ów pięcioletni okres ma się rozpoczynać od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Ponadto wydłużeniu ulega czas, w którym będzie można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie obowiązujące regulacje zwalniały z opodatkowania przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej w ciągu 2 lat po sprzedaży, pod warunkiem, że środki były wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. Po nowelizacji termin ten ulega wydłużeniu o dodatkowy rok.

Z nowej wersji ustawy wykreślony został również przepis, który uniemożliwiał skorzystanie z łącznego rozliczenia małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku, gdy doszło do uchybienia w terminie złożenia zeznania. W nowym stanie prawnym, będzie można zatem dokonać takiego rozliczenia, nawet gdy złożenie zeznania rocznego nastąpi po 30 kwietnia.

Jakie zmiany czekają pracodawców?

Z punktu widzenia pracodawców istotne znaczenie mają dwie nowelizacje w ustawie o PIT. Po pierwsze skrócony zostanie termin na przesłanie do skarbówki informacji PIT-11 oraz PIT-8. Obecnie można było to zrobić do końca lutego kolejnego roku podatkowego, natomiast po zmianach termin ten upływa wraz z końcem stycznia. Po drugie nastąpi zmiana w sposobie pobierania zaliczek na podatek. Dotychczas zaliczka 32% była pobierana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. Natomiast od stycznia 2019 r. płatnik musi uiszczać zaliczkę według stawki 32% już w miesiącu przekroczenia progu. Opłacanie zaliczki będzie zatem rodziło obowiązek wyliczania tej części wynagrodzenia, która opodatkowana jest 18% oraz 32% podatkiem PIT.

Spore zmiany w podatkach dotyczących samochodów

Duże zmiany czekają podatników w kwestii motoryzacji. Od 1 stycznia 2019 r. zmienia się bowiem limit amortyzacji samochodów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotychczas obowiązujący limit 20 000 euro zostaje zastąpiony kwotą 150 000 zł, a w przypadku aut elektrycznych – kwotą 255 000 zł.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Co jednak istotniejsze, zmiany dotyczą również przedsiębiorców, którzy „wezmą w leasing” samochód osobowy. Od 2019 roku będzie możliwe zaliczenie w koszty uzyskania przychodów jedynie kwoty 150 000 zł lub 255 000 zł w przypadku aut elektrycznych. Wydatki przewyższające tę kwotę nie będą mogły zostać ujęte w kosztach.

Ponadto, jeżeli pojazd będzie wykorzystywany zarówno służbowo, jak i prywatnie, do kosztów będzie można zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z jego posiadaniem i eksploatacją. Odliczenie 100% wydatków będzie nadal możliwe, tylko jeżeli pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności. Co więcej, podatnicy chcący skorzystać z możliwości pełnego odliczenia wydatków, będą musieli spełnić szereg wymogów formalnych, w tym prowadzić ewidencję.