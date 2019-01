PIT 2019 - ulga termomodernizacyjna, nowe zwolnienia i zasady pobierania zaliczek

Ulga termomodernizacyjna

Infor.pl: Od 2019 roku weszły w życie przepisy (ustawa z 9 listopada 2018 r. nowelizująca ustawę o PIT i ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym) dot. nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – ulgi termomodernizacyjnej. Z ulgi będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom na czym ma polegać ta ulga, jaki jest jej limit i w jakich sytuacjach będzie można z niej skorzystać?

Beata Karbownik: Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozwiązanie to polega na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,

Odliczenie od dochodu (przychodu) będzie dotyczyło całości poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia (niezależnie od liczby zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych). Maksymalny limit odliczenia wynosić będzie 53 tys. zł,

Skorzystanie z ulgi uwarunkowane jest zakończeniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą, który ma ułatwić podatnikom korzystanie z tej ulgi, został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to np. kolektory słoneczne wraz z osprzętem, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła również wraz z osprzętem.

Dzięki takiemu wykazowi podatnik będzie miał jasność co do tego, jakie wydatki może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Nowe zwolnienie z PIT – środki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

Infor.pl: Do ustawy o PIT zostało także od 2019 roku wprowadzone nowe zwolnienie dla świadczeń (w tym dotacji, umorzeń, pożyczek) otrzymanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, realizowanych m.in. w ramach programu „Czyste powietrze”. Kto może skorzystać z tego zwolnienia i w jakich przypadkach?

Beata Karbownik: Zwolnieniem od podatku objęte są świadczenia otrzymane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Zwolnienie to obejmuje także środki przekazane na budynki mieszkalne jednorodzinne nowo budowane, które nie zostały przekazane lub zgłoszone do użytkowania, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy.

Zatem osoby otrzymujące dotacje w ramach programu „Czyste powietrze” będą zwolnione z obowiązku opodatkowania otrzymanych środków, podobnie jak osoby, którym zostanie w ramach tego programu umorzona pożyczka udzielona ze środków NFOŚiGW czy WFOŚiGW.

Beata Karbownik, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów

Objaśnienia MF w zakresie preferencji w PIT z tytułu termomodernizacji

Infor.pl: W odniesieniu do ulgi termomodernizacyjnej i ww. zwolnienia z PIT Minister Finansów zapowiedział 14 grudnia (czyli jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów) wydanie objaśnień podatkowych. Zakończyły się niedawno konsultacje poprzedzające wydanie tych objaśnień. Dlaczego już teraz Minister Finansów uznał za konieczne wydanie tych objaśnień? Czy zdaniem MF te przepisy są wyjątkowo skomplikowane? Jakie kwestie zdaniem MF wymagają w przypadku tych nowych przepisów szczególnego objaśnienia?

Beata Karbownik: Ministerstwo Finansów zdawało sobie sprawę, iż ulga ta spotka się z dużym zainteresowaniem podatników, stąd już na etapie prac legislacyjnych podjęto decyzję o wydaniu objaśnień. Przepisy dotyczące ulgi nie są skomplikowane, a objaśnienia zawierać będą podstawowe informacje, które ułatwią podatnikom korzystanie z tej preferencji.

Podatki 2019

Zmiana zasad pobierania zaliczek na PIT

Infor.pl: Kolejną ważną zmianą są nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 roku. Na czym polegają te zmiany?

Beata Karbownik: Zmiana zasad pobierania zaliczek ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, zaliczkę w wysokości 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu płatnik jest zobowiązany pobrać dopiero za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85 528 zł.

Na podstawie nowych przepisów nadwyżkę w takiej wysokości płatnik będzie pobierał już w miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85 528 zł. Należy jednak podkreślić, że zaliczka ta będzie obliczana jedynie od nadwyżki dochodu ponad wskazany próg, a nie od całego dochodu uzyskanego w tym miesiącu.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Z Beatą Karbownik, Zastępcą Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów rozmawiał Paweł Huczko