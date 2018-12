Ulga termomodernizacyjna - MF wyda objaśnienia nowych przepisów

Ulga termomodernizacyjna i nowe zwolnienie w PIT od 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), zwana dalej „nowelizacją”.

Nowelizacja realizuje w prawie podatkowym jeden z priorytetów Rządu, jakim jest przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza skutkujące dotrzymaniem norm jakości powietrza, wynikających z krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony powietrza (w tym także ograniczenie smogu w sezonie grzewczym).

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.) możliwość odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna.

Ponadto nowelizacja wprowadza zwolnienie z podatku dochodowego dla osób otrzymujących pomoc ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w szczególności w formie dotacji lub umorzenia pożyczek.

Minister Finansów podjął decyzję o wydaniu objaśnień podatkowych, w których będą opisane zasady stosowania przepisów regulujących zarówno ulgę termomodernizacyjną jak i zwolnienie podatkowe, związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W tym celu MF rozpoczął 14 grudnia 2018 r. proces konsultacji podatkowych w celu pozyskania opinii, uwag, wątpliwości i sugestii podmiotów zainteresowanych kształtem planowanych objaśnień. Minister ma nadzieję, że z uwagi na otwartą formułę konsultacji podatkowych oraz ich dostępność przez Internet, weźmie w nich udział liczna grupa podmiotów zainteresowanych zagadnieniem dotyczącym wprowadzanych zmian w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów dla podatników realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takiego przedsięwzięcia, jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.



Prawo do odliczenia będzie przysługiwało właścicielom (współwłaścicielom) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z dokonaną termomodernizacją tych budynków. Skorzystanie z ulgi uwarunkowane będzie zakończeniem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat, liczonych od końca roku, w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie.

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacających podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy) oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnienie z PIT świadczeń na przedsięwzięcia termomodernizacyjne



Drugą preferencją podatkową, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. będzie zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do dnia 15 stycznia 2019 r. pod adresem e-mail: konsultacje.ulgatermo@mf.gov.pl.

Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi na konsultacje drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

W przypadku przesyłania opinii e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, Minister będzie wdzięczny za dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF w dziale „Działalność” w zakładce „Konsultacje podatkowe” (https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe ) .

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

MF informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.