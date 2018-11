Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Objaśnienia podatkowe dot. exit tax - MF rozpoczyna konsultacje

Objaśnienia podatkowe dot. exit tax - MF rozpoczyna konsultacje

23 listopada 2018 r. Minister Finansów zawiadomił o rozpoczęciu publicznych konsultacji podatkowych w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax - podatek od wyjścia). Zainteresowane tematem podmioty mogą przesyłać opinie, wnioski i uwagi w tym zakresie (mailem lub zwykłą pocztą) do Ministerstwa Finansów do 21 grudnia 2019 r.. Planowane jest też co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Ministra Finansów z podatnikami.