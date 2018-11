Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - wcześniej konsultacje

Minister Finansów zapowiedział wydanie objaśnień podatkowych odnośnie najnowszych zmian przepisów w zakresie cen transferowych. W tym celu Minister rozpoczął 16 listopada 2018 r. publiczne konsultacje podatkowe, by zebrać od podatników i wszystkich podmiotów zainteresowanych tym tematem wnioski i uwagi na potrzeby wydania wiążących objaśnień podatkowych w odniesieniu do nowych regulacji w obszarze cen transferowych. Opinie, wnioski i uwagi w tym zakresie można przesyłać mailem do Ministerstwa Finansów do 15 stycznia 2019 r.. Planowane są też dwa spotkania konsultacyjne.