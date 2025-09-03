REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania

API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania

03 września 2025, 14:54
Adam Kuchta
Adam Kuchta
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
ShutterStock

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów udostępniło już dokumentację API KSeF 2.0 wraz z narzędziami wspierającymi integrację systemów IT z Krajowym Systemem e-Faktur. To kluczowy krok w stronę obowiązkowego wdrożenia KSeF, które nastąpi 1 lutego 2026 r. Nowa wersja API zawiera szczegółową specyfikację techniczną, bibliotekę SDK w językach Java i .Net, a także podręcznik z przykładami kodu. Dzięki temu integratorzy oraz dostawcy oprogramowania mogą rozpocząć testy i dostosowywać swoje systemy do nowego standardu. Środowisko testowe API KSeF 2.0 zostanie udostępnione 30 września 2025 r. Eksperci apelują, by firmy nie odkładały przygotowań na ostatnią chwilę.

API KSeF 2.0 - dokumentacja

API (ang. Application Programming Interface) to zbiór szczegółowych zasad oraz specyfikacji technicznych, które określają sposób, w jaki Krajowy System e-Faktur (KSeF) wymienia dane i współdziała z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Współpraca z KSeF 2.0 jest możliwa dla różnych programów do fakturowania, niezależnie od ich producenta. Aby użytkownik mógł wystawiać, przesyłać bądź odbierać faktury, niezbędne jest wcześniejsze zintegrowanie oprogramowania z KSeF 2.0 za pośrednictwem interfejsu API.

Opublikowana dokumentacja API zawiera:

  • dokumentację techniczną API opisaną w standardzie Open API, w formie interaktywnego portalu technicznego, który zawiera:
    • opisy metod,
    • struktury danych,
    • parametry i przykłady,
    • specyfikację (plik JSON OpenAPI), przeznaczoną do wykorzystania w narzędziach automatyzujących integrację (np. generatory kodu, walidatory kontraktów API).

Dodatkowo, w celu ułatwienia prac zespołom programistycznym resort finansów opublikował również:

  • biblioteki SDK stanowiące zbiór narzędzi i przykładów w dwóch językach programowania -  Java i .Net,
  • podręcznik zawierający instrukcje wraz z fragmentami kodu, które ilustrują sposób korzystania z kluczowych endpointów systemu,
  • przegląd kluczowych zmian między KSeF API 2.0. a KSeF API 1.0 (system fakultatywny działający obecnie).

Pełna dokumentacja API znajduje się na: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow.

Struktura logiczna e-Faktury – FA(3)

Ministerstwo Finansów opublikowało docelową wersję struktury logicznej e-Faktury – FA(3). Powstała ona w wyniku szerokich konsultacji z ekspertami podatkowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami, a także z dostawcami oprogramowania do fakturowania oraz przyszłymi użytkownikami API KSeF 2.0 – w tym firmami, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Wzór struktury logicznej FA(3) dostępny jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP do których odnośniki znajdziemy na stronie: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/struktura-logiczna-fa-3.

"Apelujemy do dostawców oprogramowania do wystawiania faktur, aby już w lipcu rozpoczęli zapoznawanie się z dokumentacją KSeF 2.0 i nie odkładali integracji na ostatnią chwilę. Od 1 lutego 2026 r. system stanie się obowiązkowy" – powiedział Marcin Łoboda wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wsparcie dla integratorów

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących udostępnionej dokumentacji API KSeF 2.0, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypełniając formularz zgłoszeniowy użyj następującej ścieżki kontaktu: Rola, którą pełnisz: Integrator/ Rodzaj zgłoszenia: Techniczne/ Typ zgłoszenia: Prośba o informacje/ Aplikacja, której dotyczy zgłoszenie: API KSeF/ Środowisko, którego dotyczy zgłoszenie: Testowe/ Podkategoria zgłoszenia: Inne kwestie techniczne.

KSeF 2.0 - harmonogram wdrożenia

30 września 2025 r. zostanie udostępnione środowisko testowe API KSeF 2.0, które umożliwi dostawcom oprogramowania oraz przedsiębiorstwom przeprowadzenie testów. Na listopad 2025 r. planowane jest uruchomienie testowej wersji przeglądarkowej Aplikacji Podatnika KSeF, która pozwoli użytkownikom testować najważniejsze funkcjonalności systemu KSeF.

Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0 zostanie udostępniony w wersji obowiązkowej dla wszystkich użytkowników. Tego samego dnia struktura logiczna FA(3) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(2).

Powiązane
Rewolucja w oszczędzaniu i inwestowaniu? Rząd wprowadza osobiste konta inwestycyjne (OKI): Zwolnione z podatku do 100 tys. zł wartości inwestycji, a powyżej podatek 0,8-0,9%
Rewolucja w oszczędzaniu i inwestowaniu? Rząd wprowadza osobiste konta inwestycyjne (OKI): Zwolnione z podatku do 100 tys. zł wartości inwestycji, a powyżej podatek 0,8-0,9%
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Kto załapie się na dopłatę do 3,5 tys. zł rocznie?
Bon ciepłowniczy już od 2025 roku! Kto załapie się na dopłatę do 3,5 tys. zł rocznie?
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
03 wrz 2025

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.
Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
03 wrz 2025

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?
E-faktura w KSeF: definicja, nowy wzór FA(3) i zasady wystawiania od 2026 r.
03 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą wystawiać faktury ustrukturyzowane wyłącznie w nowym formacie FA(3). Sprawdź, czym jest e-faktura w KSeF, jakie zmiany wprowadza nowy wzór i z jakich bezpłatnych narzędzi można korzystać, aby prawidłowo wystawiać dokumenty.
Miliardy złotych na fikcyjnych fakturach. W pół roku fiskus wykrył oszustwa na ponad 4,1 mld zł [DANE MF]
03 wrz 2025

W 6 miesięcy br. liczba wykrytych fikcyjnych faktur była o prawie 3% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak zaznaczają eksperci, KAS stosuje coraz skuteczniejsze cyfrowe narzędzia weryfikujące. Algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji są dużo szybsze i dokładniejsze w wyłapywaniu oszustw niż metody tradycyjne. Jednocześnie oszuści są mniej skłonni do podejmowania ryzyka. Ostatnio wartość brutto wynikająca z fikcyjnych faktur wyniosła ponad 4,1 mld zł, a więc o przeszło 3% mniej niż rok wcześniej.

Faktura handlowa nie będzie jednocześnie fakturą ustrukturyzowaną. Dodatkowe obowiązki podatników VAT
02 wrz 2025

Po wejściu w życie zmian w ustawie o VAT wdrażających model obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wielu podatników może mieć problem (i dodatkowe obowiązki) wynikające z faktu, że faktura ustrukturyzowana nie może pełnić funkcji faktury handlowej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Co powinni zrobić podatnicy VAT, którzy zdecydują się na wystawianie faktur handlowych nie będących fakturami VAT?
System kaucyjny a VAT: Objaśnienia MF dotyczące rozliczeń podatników i płatników w związku z nowymi zasadami obrotu opakowaniami
02 wrz 2025

Objaśnienia MF mają na celu pokazanie, jak w praktyce stosować przepisy ustawy o VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych przez podatników i płatników uczestniczących w systemie kaucyjnym. Nowe reguły prawne wynikają z wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji przy sprzedaży wybranych opakowań jednorazowych i wielokrotnego użytku. System ten umożliwia konsumentom zwrot opakowań lub odpadów opakowaniowych w dowolnym punkcie zbiórki, bez konieczności przedstawiania dowodu zakupu.
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
02 wrz 2025

Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.
Ustawa o KSeF opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ważne zmiany i nowe funkcjonalności dla przedsiębiorców!
02 wrz 2025

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przedsiębiorców czekają ważne zmiany – nowe terminy wdrożenia, dodatkowe funkcjonalności systemu, a także skrócony czas zwrotu VAT. Sprawdź, co dokładnie przewiduje ustawa i jak przygotować się do obowiązkowego KSeF!

„Towar w drodze mimo kontroli” – kiedy urząd celny może zwolnić przesyłkę wcześniej?
02 wrz 2025

W obrocie towarowym czas to pieniądz. Dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje art. 194 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) – przepis pozwalający zwolnić towar do obrotu, nawet jeśli weryfikacja w urzędzie celno-skarbowym wciąż trwa. Brzmi jak wyjątek od reguły? Tak jest, ale w praktyce może być to realne ułatwienie, pod warunkiem, że spełnione są ściśle określone warunki i złożony wniosek do UCS.
KSeF 2.0 coraz bliżej: MF ujawnia plan wdrożenia. Oto najważniejsze terminy!
03 wrz 2025

KSeF 2.0 od 30 września zastąpi obecną wersję środowiska testowego KSeF 1.0 - informuje Ministerstwo Finansów. Dotychczasowi użytkownicy wersji produkcyjnej KSeF 1.0 nadal mogą z niej korzystać, aż do 26 stycznia 2026. To jest kolejny krok do wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur.

