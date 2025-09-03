API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów udostępniło już dokumentację API KSeF 2.0 wraz z narzędziami wspierającymi integrację systemów IT z Krajowym Systemem e-Faktur. To kluczowy krok w stronę obowiązkowego wdrożenia KSeF, które nastąpi 1 lutego 2026 r. Nowa wersja API zawiera szczegółową specyfikację techniczną, bibliotekę SDK w językach Java i .Net, a także podręcznik z przykładami kodu. Dzięki temu integratorzy oraz dostawcy oprogramowania mogą rozpocząć testy i dostosowywać swoje systemy do nowego standardu. Środowisko testowe API KSeF 2.0 zostanie udostępnione 30 września 2025 r. Eksperci apelują, by firmy nie odkładały przygotowań na ostatnią chwilę.

API KSeF 2.0 - dokumentacja

API (ang. Application Programming Interface) to zbiór szczegółowych zasad oraz specyfikacji technicznych, które określają sposób, w jaki Krajowy System e-Faktur (KSeF) wymienia dane i współdziała z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi. Współpraca z KSeF 2.0 jest możliwa dla różnych programów do fakturowania, niezależnie od ich producenta. Aby użytkownik mógł wystawiać, przesyłać bądź odbierać faktury, niezbędne jest wcześniejsze zintegrowanie oprogramowania z KSeF 2.0 za pośrednictwem interfejsu API.

Opublikowana dokumentacja API zawiera:

dokumentację techniczną API opisaną w standardzie Open API, w formie interaktywnego portalu technicznego, który zawiera:

opisy metod, struktury danych, parametry i przykłady, specyfikację (plik JSON OpenAPI), przeznaczoną do wykorzystania w narzędziach automatyzujących integrację (np. generatory kodu, walidatory kontraktów API).



Dodatkowo, w celu ułatwienia prac zespołom programistycznym resort finansów opublikował również:

biblioteki SDK stanowiące zbiór narzędzi i przykładów w dwóch językach programowania - Java i .Net,

podręcznik zawierający instrukcje wraz z fragmentami kodu, które ilustrują sposób korzystania z kluczowych endpointów systemu,

przegląd kluczowych zmian między KSeF API 2.0. a KSeF API 1.0 (system fakultatywny działający obecnie).

Pełna dokumentacja API znajduje się na: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/wsparcie-dla-integratorow.

Struktura logiczna e-Faktury – FA(3)

Ministerstwo Finansów opublikowało docelową wersję struktury logicznej e-Faktury – FA(3). Powstała ona w wyniku szerokich konsultacji z ekspertami podatkowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami, a także z dostawcami oprogramowania do fakturowania oraz przyszłymi użytkownikami API KSeF 2.0 – w tym firmami, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Wzór struktury logicznej FA(3) dostępny jest w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP do których odnośniki znajdziemy na stronie: ksef.podatki.gov.pl/ksef-na-okres-obligatoryjny/struktura-logiczna-fa-3.

"Apelujemy do dostawców oprogramowania do wystawiania faktur, aby już w lipcu rozpoczęli zapoznawanie się z dokumentacją KSeF 2.0 i nie odkładali integracji na ostatnią chwilę. Od 1 lutego 2026 r. system stanie się obowiązkowy" – powiedział Marcin Łoboda wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wsparcie dla integratorów

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących udostępnionej dokumentacji API KSeF 2.0, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy użyj następującej ścieżki kontaktu: Rola, którą pełnisz: Integrator/ Rodzaj zgłoszenia: Techniczne/ Typ zgłoszenia: Prośba o informacje/ Aplikacja, której dotyczy zgłoszenie: API KSeF/ Środowisko, którego dotyczy zgłoszenie: Testowe/ Podkategoria zgłoszenia: Inne kwestie techniczne.

KSeF 2.0 - harmonogram wdrożenia

30 września 2025 r. zostanie udostępnione środowisko testowe API KSeF 2.0, które umożliwi dostawcom oprogramowania oraz przedsiębiorstwom przeprowadzenie testów. Na listopad 2025 r. planowane jest uruchomienie testowej wersji przeglądarkowej Aplikacji Podatnika KSeF, która pozwoli użytkownikom testować najważniejsze funkcjonalności systemu KSeF.

Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0 zostanie udostępniony w wersji obowiązkowej dla wszystkich użytkowników. Tego samego dnia struktura logiczna FA(3) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(2).