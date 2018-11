Zmiany w cenach transferowych od 2019 roku

Najważniejsze zmiany znajdujące się w ustawie to m.in.:

1) Zmiana limitów do sporządzania dokumentacji podatkowej

Zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalany jest dwustopniowo. Do sporządzenia dokumentacji zobligowani są podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w poprzedzającym roku podatkowym równowartość 2.000.000 euro, a podstawowy próg transakcji wynosi 50.000 euro i zwiększa się w zależności od przychodów spółki.

reklama reklama

Nowe regulacje przewidują podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo zmianie ulegnie sam mechanizm określania progów, opierający się wyłącznie na kryterium wartości transakcji kontrolowanej. Limity dla poszczególnych transakcji będą wynosić:

10.000.000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (np. surowców), środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji,

2.000.000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa, leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji.

Podwyższenie progów, co do zasady, ma na celu zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych, niemniej jednak należy zauważyć, że może wiązać się z powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji dla podatników, którzy obecnie takiego obowiązku nie mają, np. ze względu na osiąganie przychodów i kosztów poniżej 2.000.000 euro.

Zwiększeniu ulegną także progi transakcji realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – do kwoty 100.000 PLN.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

2) Uszczegółowienie przepisów dotyczących wartości transakcji

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują wprost czy w celu ustalenia wartości transakcji przyjmować należy wartość wyrażoną w kwotach netto czy brutto, co w praktyce budzi wiele wątpliwości. Podatnicy skłaniają się ku uwzględnianiu kwoty netto, natomiast zdaniem organów podatkowych wartość transakcji powinna być ustalana w kwocie brutto.

Nowe regulacje rozwiewają powyższe wątpliwości doprecyzowując, iż wartość transakcji określa się bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Przyjęcie wartości netto uzasadnione jest neutralnością VAT na gruncie podatków dochodowych.

Dodatkowo ustawa wskazuje, iż wartość transakcji kontrolowanej odpowiada:

wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu,

wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji,

wartości gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji,

wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego,

wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Warto ponadto zaznaczyć, że wartość transakcji wyrażona jest w złotych polskich, a nie jak obecnie w euro.

3) Nowe zwolnienia dokumentacyjne

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez krajowe podmioty powiązane. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie do podatników, którzy spełniają łącznie wskazane przesłanki:

wykazują w danym roku podatkowym dochód (nie ponieśli straty podatkowej),

nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych

z działalności:

prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Podkreślić należy, iż aby skorzystać z omawianego zwolnienia, każdy z uczestników transakcji musi spełnić wskazane wyżej wymogi.

Zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi, nastąpiło niewątpliwie w związku z licznymi postulatami zgłaszanymi w ramach konsultacji społecznych. Podatnicy wskazywali, iż sporządzanie dokumentacji dla transakcji krajowych jest bezzasadne, bowiem celem przepisów o cenach transferowych jest przeciwdziałanie transferowi dochodów pomiędzy różnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Dzięki wprowadzonemu wyłączeniu wielu przedsiębiorców, którzy w swoich strukturach nie mają zagranicznych spółek powiązanych, nie będzie musiało przygotowywać dokumentacji cen transferowych.

Prócz wskazanego wyżej zwolnienia, ustawa wprowadza dodatkowe zwolnienia dokumentacyjne obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów, jak również transakcje kontrolowane, których cena ustalona została w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Zakres obowiązków dokumentacyjnych w local file

Zgodnie z nowymi przepisami obligatoryjnym elementem dokumentacji lokalnej jest analiza cen transferowych (w formie analizy porównawczej albo analizy wykazującej zgodność warunków). Obecnie sporządzenie analizy danych porównawczych uzależnione jest od kwoty przychodów lub kosztów. Podatnicy o przychodach lub kosztach do 10 mln euro zobowiązani są jedynie do sporządzenia dokumentacji lokalnej, dopiero po przekroczeniu tej kwoty muszą w dokumentacji uwzględnić analizę porównawczą.

5) Informacja o cenach transferowych

Obowiązek składania przez podatników uproszczonych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP zostanie zastąpiony informacją o cenach transferowych sporządzaną w formie elektronicznej. Sporządzona informacja będzie wnikliwie opisywać transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustawa określa bowiem szczegółowo obligatoryjne elementy, które mają zostać zawarte w nowym sprawozdaniu.

W ustawie doprecyzowano, iż w przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Rozwiewa to obecne wątpliwości w tym zakresie – obowiązujące przepisy nie wskazują wprost kto jest zobligowany do złożenia sprawozdania za spółki osobowe.

6) Przedłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

Wydłużeniu ulegną terminy na złożenie:

oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,

informacji o cenach transferowych,

z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

7) Uproszczone zasady rozliczeń

W ustawie zaplanowano wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla transakcji dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Rozwiązania te, poprzez ustawowe określenie akceptowalnego poziomu narzutu/bazy stopy procentowej oraz łącznego spełnienia warunków danej transakcji umożliwiają uznanie ceny za rynkową bez konieczności sporządzania analizy porównawczej. Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań ma zatem zapewnić podatnikowi ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy

i jednocześnie ograniczyć jego obowiązki dokumentacyjne.

Rekomendowane oprocentowanie pożyczek będzie ogłaszane w drodze obwieszczenia wydawanego nie rzadziej niż raz na rok, a w przypadku usług o niskiej wartości dodanej rekomendowane jest stosowanie narzutu na kosztach wynoszącego nie więcej niż 5%.