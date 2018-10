Nowe podatkowe grupy kapitałowe - dokumentacja cen transferowych

Zdaniem Ministra Finansów obowiązek tworzenia analizy danych porównawczych oraz dokumentacji grupowej dotyczy również nowoutworzonych podatkowych grup kapitałowych. Obowiązek ten należy określić dla całej dokumentacji podatkowej (a więc, również w stosunku do jej poszczególnych elementów) na podstawie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT – tj. powstanie on po przekroczeniu progów dla odpowiednich elementów dokumentacji podatkowej w roku podatkowym, w którym PGK rozpoczęła działalność. Przepis ten należy zastosować analogicznie również do nowoutworzonych podatników, innych niż PGK, niepodlegających wyłączeniu na podstawie art. 9a ust. 1c ustawy o CIT.