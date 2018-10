Czy koszty uzyskania pozwoleń środowiskowych zwiększają wartość początkową wytwarzanego środka trwałego?

Odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji (art. 16h ust. 1 pkt. ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie wytworzenia we własnym zakresie, koszt wytworzenia. W myśl art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Przez inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie, należy rozumieć wszelkie koszty ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania środka trwałego. Wydatkami takimi są koszty, które zostały poniesione, a do których poniesienia by nie doszło, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego.

Do kosztów tych zalicza się zatem m.in. wydatki związane z uzyskiwaniem różnego rodzaju pozwoleń, stanowiących standardowy element procesu inwestycyjnego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podatnik powinien uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie, także wydatki związane z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych (zob. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2014 r., znak: IPPB5/423-933/14-2/KS, oraz znak: IPPB5/423-933/14-2/KS).

Przemysław Szwed, Konsultant Podatkowy ECDP Sp. z o.o.