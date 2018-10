Mały podatnik CIT w 2019 r.

Mały podatnik w podatku dochodowym od osób prawnych

Małym podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

reklama reklama

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

W bieżącym roku dniem tym jest 1 października 2019 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2018, zgodnie z którą wynosi on 4,2795 zł.

A zatem, dokonując przeliczenia, małym podatnikiem CIT w 2019 r. będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2018 r. kwoty 5 135 000 zł.

Oznacza to, że limit ten w stosunku do roku 2018 uległ obniżeniu, z uwagi na nieco niższy kurs euro, dla ubiegłego roku wynosił bowiem 5 176 000 zł. W związku z tym będzie on o 41 tys. zł niższy niż obowiązujący dla 2018 r. Co oznacza, że status małego podatnika w nadchodzącym roku może obejmować mniejszą grupę jednostek.

Preferencje podatkowe dla małych podatników

Podatnikom będącym małymi podatnikami, podobnie jak podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, przysługuje możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpis nie może przekroczyć kwoty 50 tys. euro, którą przelicza się także według kursu euro z pierwszego dnia roboczego października, w zaokrągleniu do 1 000 zł. W związku tym limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 r. wynosi 214 000 zł. Dodatkowo, mali podatnicy CIT, uprawnieni są do zastosowania obniżonej 15-proc. stawki podatku.

Przy czym przepisy dotyczące jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

- w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

Polecamy: Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro - dla roku 2019 będzie to 43 000 zł, po przeliczeniu według kursu euro z dnia 1 października 2018 r., który wyniósł 4,2795 zł.

Kolejnym przywilejem małego podatnika jest możliwość wyboru kwartalnego sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Co oznacza mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów.