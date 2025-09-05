REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: Tak tego nie poprawisz!

Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: Tak tego nie poprawisz!

05 września 2025, 19:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.

Co z fakturami wystawionymi błędnie na danego nabywcę, który ich nie akceptuje?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: "W przypadku wprowadzenia do systemu faktury na błędnego nabywcę (np. błędny NIP) w celu skorygowania zaistniałej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą do zera z tym błędnym NIP nabywcy i odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy.

Wynika to z uwarunkowań systemowych. Faktura z błędnym NIP nabywcy zostanie po przetworzeniu udostępniona podmiotowi o takim numerze NIP (o ile podmiot taki istnieje).

Zatem z przytoczonego opisu wynika, że w takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej błędny numer NIP na inny prawidłowy, gdyż w systemie KSeF nie wystąpi sytuacja, że fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, a jedynie numer NIP podany w fakturze był błędny".

A co się stanie jeżeli wystawca prześle fakturę z błędami rachunkowymi - czyli nie bilansującą się?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: "Faktura zostanie przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych w fakturze. W przypadku wystąpienia takich błędów konieczne jest wystawienie faktury korygującej".

Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Czy KSeF będzie przyjmował faktury bez elementów nieobowiązkowych (inne niż z ustawy o VAT), ale wynikających ze struktury?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: "Przesyłana faktura musi być zgodna z obowiązującą w chwili wystawienia strukturą logiczną e-Faktury. W przypadku, gdy faktura będzie zawierała błędy np. nie wszystkie wymagane przez strukturę pola zostaną wypełnione, faktura zostanie odrzucona. Należy podkreślić, że w strukturze istnieją pola, które stają się obowiązkowe w momencie wypełniania węzłów lub sekwencji o charakterze fakultatywnym, w których pola te są zawarte mimo, że dotyczą elementów których nie wymaga ustawa o VAT. W tego typu sytuacjach fakultatywność osiągana jest na poziomie węzła lub sekwencji.

Zatem w przypadku wypełniania fakultatywnych węzłów zawartych w fakturze, pola obowiązkowe w tym węźle muszą zostać wypełnione dla skuteczności wysyłki pliku faktury".

Zobacz również:
Źródło: INFOR
