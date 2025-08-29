KSeF 2026: Tryb offline24, offline, awaria i awaria całkowita - co trzeba wiedzieć? MF wyjaśnia

Nowe przepisy dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur, które wejdą w życie od lutego 2026 r., przewidują różne procedury na wypadek problemów technicznych i awarii systemu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, czym różni się tryb offline24, tryb offline, tryb awaryjny oraz procedura na wypadek awarii całkowitej – a także jakie obowiązki w zakresie wystawiania, przesyłania i udostępniania faktur będą spoczywać na podatnikach w każdej z tych sytuacji.

Już od 2026 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowy, a przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych zasad wystawiania i przesyłania faktur. Podstawowym rozwiązaniem pozostanie tryb online, czyli bieżące przekazywanie dokumentów do systemu. Jednak ustawodawca przewidział także szczególne procedury na wypadek braku Internetu, niedostępności KSeF, awarii czy sytuacji nadzwyczajnych. W takich przypadkach podatnicy będą mogli korzystać z trybu offline24, trybu offline oraz trybu awaryjnego, a w razie kryzysu – z rozwiązań dla awarii całkowitej. Każdy z tych trybów ma inne zasady dotyczące terminów przesyłania faktur, sposobu ich udostępniania czy oznaczania kodami QR. Ministerstwo Finansów tłumaczy szczegóły i rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców.

KSeF - dwa tryby wystawiania faktur: tryb online i tryb offline

Tryb online to wystawianie faktur polegające na wysyłce pliku faktury w czasie rzeczywistym do KSeF. Tryb offline sprowadza się natomiast do wystawienia faktury poza KSeF i dosłaniu jej później do systemu w określonym ustawowo terminie.

Tryb offline od strony biznesowej i prawnej oznacza kilka możliwych procedur. Wynikają one z zaistniałych okoliczności np. awarii czy prac serwisowych w KSeF. W zależności od przesłanek, pomimo stosowania od strony technicznej wysyłki w trybie offline, mogą wystąpić różne terminy późniejszego dosłania faktury do systemu, odmienne reguły ich udostępnienia nabywcy czy opatrywania kodami QR. Szczegóły omówiono poniżej.

Uwaga: Materiał dotyczący trybu offline24, trybu offline (niedostępność systemu) oraz kodów QR został przygotowany z uwzględnieniem założeń zawartych w projekcie ustawy KSeF 2.0 oraz projekcie rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF, których treść może ulec jeszcze modyfikacjom. Projekty dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Tryb offline24 przy wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF

Cel i podstawa prawna

Tryb offline24 to rozwiązanie, z którego będzie można skorzystać między innymi w razie trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej lub braku połączenia z Internetem. Rozwiązanie stanowi odpowiedź na obawy przedsiębiorców związane z wydłużonym czasem oczekiwania na przetworzenie się faktur w KSeF.

Procedury związane ze stosowaniem trybu offline24 będą określone w art. 106nda ustawy o podatku od towarów i usług. Proces legislacyjny jeszcze trwa (projekt ustawy KSeF 2.0 w wersji skierowanej do Sejmu).

Kto będzie mógł skorzystać z trybu offline24?

Każdy podatnik będzie mógł wystawiać faktury w trybie offline24. Ustawa nie będzie zawierała ograniczeń w tym zakresie. Celem jest bowiem jak najbardziej elastyczne podejście do stosowania tego trybu przez przedsiębiorców.

Zasady postępowania

Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie offline24:

zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. FA(3),

wystawi ją w postaci elektronicznej,

niezwłocznie prześle fakturę do KSeF – najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia, w celu nadania numeru KSeF faktury.

Jeżeli po wystawieniu faktury a przed jej przesłaniem do KSeF:

wystąpi awaria KSeF (ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym) – wtedy fakturę przesyła się do KSeF w ciągi 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii,

wystąpi tzw. całkowita awaria KSeF (ogłoszona w środkach społecznego przekazu) – wówczas faktury nie dosyła się do KSeF.

Data wystawienia faktury w trybie offline24

Datą wystawienia faktury w trybie offline24 będzie data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli data wskazana na tej fakturze przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury.

Powyższą zasadę stosuje się także gdy podatnik wystawi fakturę „online”, ale data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data zadeklarowana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.

Data otrzymania faktury w trybie offline24

WAŻNE: Faktura wystawiana na rzecz przedsiębiorcy krajowego posługującego się NIP, będzie przekazywana mu w KSeF. Faktura z założenia nie jest przekazywana temu przedsiębiorcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF.

Data otrzymania faktury w trybie offline24 to:

data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

data faktycznego otrzymania tej faktury przez nabywcę – w przypadku udostępnienia tej faktury poza KSeF nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, czyli m.in. podmiotowi zagranicznemu, konsumentowi czy nabywcy bez NIP (takim podmiotom należy udostępnić fakturę w sposób uzgodniony).

Dwa kody QR na fakturze

Faktura wystawiona w trybie offline24 udostępniana nabywcy w sposób uzgodniony powinna być oznaczona dwoma kodami QR

pierwszy kod QR : zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”),

: zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”), drugi kod QR: umożliwi potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu tej faktury (posiada oznaczenie „CERTYFIKAT”).

WAŻNE: Aby wygenerować drugi kod QR konieczne będzie pobranie certyfikatu KSeF.

Więcej informacji na temat kodów QR można znaleźć w artykule Kody weryfikujące QR.

Więcej informacji na temat certyfikatów KSeF można znaleźć w artykule Certyfikaty KSeF.

Faktura korygująca w trybie offline24

Fakturę korygującą będzie można wystawić również w trybie offline24. W stosunku do tak wystawionej faktury korygującej również wystąpi obowiązek jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

Ponadto, jeżeli wystawiana korekta będzie dotyczyła faktury pierwotnej wystawionej w trybie offline24, to najpierw należy przesłać fakturę pierwotną do KSeF w celu nadania jej numeru KSeF, a następnie dopiero wystawić fakturę korygującą. W fakturze korygującej należy zadeklarować m.in. numer KSeF faktury korygowanej.

Tryb offline (niedostępność systemu KSeF)

Cel i podstawa prawna

Tryb offline to rozwiązanie, z którego będzie można skorzystać między innymi w razie zaplanowanych prac serwisowych KSeF. Dzięki temu rozwiązaniu, pomimo czasowej niedostępności systemu, procesy związane z wystawianiem faktur będą przebiegały płynnie i nieprzerwanie.

Procedury związane ze stosowaniem trybu offline z uwagi na niedostępność systemu są określone w art. 106nh ustawy o podatku od towarów i usług, wchodzącym w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Kto będzie mógł skorzystać z trybu offline?

Każdy podatnik wystawiający fakturę w okresie ogłoszonej w BIP MF niedostępności KSeF będzie mógł wystawić fakturę w trybie offline.

Zasady postępowania

Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie offline:

zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. FA(3),

wystawi ją w postaci elektronicznej,

prześle ją do KSeF – nie później niż w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności w celu nadania numeru KSeF faktury.

Jeżeli jednak:

wystąpi w tym czasie awaria KSeF (ogłoszona w BIP i oprogramowaniu interfejsowym) – wtedy fakturę przesyła się do KSeF w ciągi 7 dni roboczych od zakończenia awarii,

wystąpi w tym czasie tzw. awaria całkowita KSeF (ogłoszona w środkach społecznego przekazu) – wówczas faktury nie dosyła się do KSeF

Data wystawienia faktury w trybie offline

Do określenia daty wystawienia faktury wystawianej w trybie offline, w związku z niedostępnością systemu, stosuje się te same przepisy, co w przypadku trybu offline24.

Datą wystawienia faktury w trybie offline będzie data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli data wskazana na tej fakturze przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury.

Data otrzymania faktury w trybie offline

Do określenia daty otrzymania faktury wystawianej w trybie offline, w związku z niedostępnością systemu, stosuje się te same przepisy, co w przypadku trybu offline24.

Data otrzymania faktury w trybie offline to zatem:

data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF,

data faktycznego otrzymania tej faktury przez nabywcę – w przypadku udostępnienia tej faktury poza KSeF nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, czyli m.in. na rzecz podmiotów zagranicznych, konsumentów czy nabywcy bez NIP (takim podmiotom należy udostępnić fakturę w sposób uzgodniony).

Dwa kody QR na fakturze

Faktura wystawiona w trybie offline udostępniana nabywcy w sposób uzgodniony powinna być oznaczona dwoma kodami QR:

pierwszy kod QR: zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”),

drugi kod QR: umożliwi potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu tej faktury (posiada oznaczenie „CERTYFIKAT”).

WAŻNE: Aby wygenerować drugi kod QR konieczne będzie pobranie certyfikatu KSeF.

Więcej informacji na temat kodów QR można znaleźć w artykule Kody weryfikujące QR.

Więcej informacji na temat certyfikatów KSeF można znaleźć w artykule Certyfikaty KSeF

Faktura korygująca w trybie offline

Fakturę korygującą można wystawić również w trybie offline.

Jeżeli korekta dotyczy faktury pierwotnej wystawionej w trybie offline, to wystawia się ją dopiero po przydzieleniu fakturze pierwotnej numeru KSeF.

Tryb awaryjny KSeF

Cel i podstawa prawna

Tryb awaryjny to rozwiązanie, z którego będzie można skorzystać w przypadku ogłoszonego w BIP MF oraz w oprogramowaniu interfejsowym komunikatu o awarii KSeF. Dzięki temu rozwiązaniu, pomimo zidentyfikowanej usterki systemu, proces wystawiania faktur będzie nadal kontynuowany.

Procedury związane ze stosowaniem trybu awaryjnego określa art. 106nf ustawy o podatku od towarów i usług, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Kto będzie mógł skorzystać z trybu awaryjnego?

Każdy podatnik wystawiający fakturę w okresie ogłoszonej awarii KSeF będzie mógł wystawić fakturę w trybie awaryjnym. Komunikaty o pracach serwisowych będą publikowane w BIP MF oraz w oprogramowaniu interfejsowym.

Zasady postępowania

Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie awaryjnym:

zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. jest to FA(3),

wystawi ją w postaci elektronicznej,

prześle ją do KSeF – nie później niż w ciągu 7 dniu roboczych od dnia zakończenia awarii w celu nadania fakturze numeru KSeF,

udostępni ją nabywcy w sposób uzgodniony.

Jeżeli w terminie 7-dniowym:

zostanie zamieszczony w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym kolejny komunikat o wystąpieniu awarii, termin 7 dni liczy się od dnia zakończenia tej kolejnej awarii lub

w trakcie samej awarii zostanie zamieszczony komunikat o wystąpieniu tzw. awarii całkowitej – faktury nie dosyła się do KSeF.

Data wystawienia faktury w trybie awaryjnym

Datą wystawienia faktury w trybie awaryjnym będzie data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli data wskazana na tej fakturze przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury.

Data otrzymania faktury w trybie awaryjnym

Data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to:

data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę,

data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

WYJĄTEK: Jeżeli faktura została wystawiona na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy (m.in. na rzecz podmiotu zagranicznego, konsumenta czy nabywcy bez NIP), który uzgodnił sposób udostępnienia inny niż przy użyciu KSeF - za datę otrzymania tej faktury uznaje się zawsze datę jej faktycznego otrzymania.

Dwa kody QR na fakturze

Faktura wystawiona w trybie awaryjnym udostępniana nabywcy poza KSeF powinna być oznaczona dwoma kodami QR:

pierwszy kod QR : zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”),

: zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”), drugi kod QR: umożliwi potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu tej faktury (posiada oznaczenie „CERTYFIKAT”).

WAŻNE: Aby wygenerować drugi kod QR konieczne będzie pobranie certyfikatu KSeF.

Faktury korygujące

Fakturę korygującą można wystawić również w trybie awaryjnym.

Fakturę korygującą do faktury pierwotnej wystawionej w trybie awaryjnym, wystawia się po przydzieleniu tej fakturze pierwotnej numeru identyfikującego w KSeF.

Więcej informacji na temat kodów QR można znaleźć w artykule Kody weryfikujące QR.

Więcej informacji na temat certyfikatów KSeF można znaleźć w artykule Certyfikaty KSeF.

Awaria całkowita KSeF

Cel i podstawa prawna

Awaria całkowita to z założenia sytuacje nadzwyczajne, tj. zagrożenie kraju lub jego infrastruktury. Wprowadzenie procedury postępowania na wypadek takich okoliczności wynika z ogólnej sytuacji geopolitycznej Polski. Sposób postępowania w przypadku awarii całkowitej określa art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Kto może skorzystać z trybu dotyczącego awarii całkowitej?

Każdy podatnik wystawiający fakturę w okresie ogłoszonej w środkach społecznego przekazu awarii KSeF. Komunikaty o awarii KSeF w takiej sytuacji zostaną zamieszczone np. w telewizji, radiu, prasie czy w Internecie. Komunikaty w środkach społecznego przekazu wystąpią gdy nie będzie możliwe zamieszczenie komunikatów o awarii KSeF w BIP MF i w oprogramowaniu interfejsowym.

Zasady postępowania

Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie awarii całkowitej:

wystawi ją w postaci papierowej lub jako fakturę elektroniczną,

nie będzie miał obowiązku stosowania wzoru faktury ustrukturyzowanej,

nie będzie miał obowiązku przesłania jej do KSeF po ustaniu awarii,

przekaże ją nabywcy np. osobiście, mailem bądź innym alternatywnym kanałem.

Data wystawienia i otrzymania faktury w trybie awarii całkowitej

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących daty wystawienia i daty otrzymania faktury. Istotna jest więc rzeczywista data wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazana przez podatnika na fakturze. Datą otrzymania faktury jest data faktycznego otrzymania faktury przez nabywcę (poza KSeF).

Brak kodu QR na fakturze wystawionej w czasie awarii całkowitej

Faktura w postaci papierowej lub faktura elektroniczna wystawiona podczas awarii całkowitej i przekazywana nabywcy z założenia poza KSeF nie jest opatrywana kodami QR - w przeciwieństwie do faktur wystawionych w trybie offline24, offline, czy w trybie awaryjnym, które takimi kodami są opatrywane.

Faktura korygująca

W przypadku zaistnienia w trakcie awarii całkowitej, przesłanki do wystawienia faktury korygującej – taką fakturę korygującą również wystawia się poza KSeF.